Verstappen en Leclerc lachen na moment in F1-race Las Vegas om kartvideo

Voor de achttiende keer dit Formule 1-seizoen heeft Max Verstappen aan het langste eind getrokken. De Nederlander wist ook in Las Vegas te zegevieren, al moest hij er naar eigen zeggen behoorlijk voor knokken. Het heeft twee oorzaken. Om te beginnen ging Red Bull sneller door de mediums heen dan gedacht, al was in deze eerdere data-analyse al aangetoond dat de race pace van Verstappen en Charles Leclerc aardig dicht bij elkaar zat op het stratencircuit. Tweede factor was natuurlijk de tijdstraf die Verstappen kreeg opgelegd voor het moment in de eerste bocht.

Verstappen en Leclerc kunnen lachen: "Just an inchident!"

"De start was goed, al lag er wel een soort olievlek voor mijn startplek. Dat kwam door de historische auto's die zijn gebruikt voor de rijdersparade. Daar moeten we misschien wel naar kijken voor de toekomst, omdat het jammer is dat zoiets gebeurt. Ik moest het daardoor een beetje anders aanpakken bij de start, al kwam ik nog steeds wel goed weg. Daarna remden we allebei vrij laat om de plek te kunnen verdedigen. Alleen ik zat natuurlijk aan de binnenkant op het vuile gedeelte. Zo gauw als je op dit circuit ook maar even naast de ideale lijn komt, is er meteen heel weinig grip", begint Verstappen zijn terugblik in de persconferentie. "Ik remde wel, maar had gewoon geen grip. Ik wilde Charles niet van de baan duwen, maar ik kon gewoon niet op tijd afremmen en bleef eigenlijk op vier wielen door glijden. Daardoor gingen we allebei wijd."

Verstappen was op het eerste moment niet te spreken over de (terechte) tijdstraf, zoals Helmut Marko ook al aangaf, maar is inmiddels tot een ander inzicht gekomen. "Op dat moment zit je natuurlijk nog vol adrenaline. Toen was ik niet blij met de straf, maar als ik nu terugkijk, dan was het toch wel de juiste beslissing", erkent de drievoudig wereldkampioen. "Daarna maakten die vijf seconden straftijd het natuurlijk wel lastiger voor me om weer helemaal naar voren te komen."

De Limburger slaagde er uiteindelijk in en dus kon er na afloop vriendelijk gekeuveld worden tussen Verstappen en Leclerc, ook over het moment in de eerste bocht. "We hadden natuurlijk dat momentje, maar ik heb aan Charles uitgelegd wat er gebeurde. Die debriefs doen we min of meer automatisch, eigenlijk al sinds onze jaren in karting. Het is ook leuk, vooral als je samen een mooie race hebt gehad. Dan is er altijd wel iets om over te praten." Leclerc haakt met een glimlach in: "Dat klopt, al waren onze debriefs in karting vaak iets meer verhit!" De Monegask duidt onder meer op de inmiddels wereldberoemde video, die Verstappen natuurlijk ook kent. "Just an inchident!"

Leclerc had liever plek teruggekregen in plaats van tijdstraf Verstappen

Op een iets serieuzere toon laat Leclerc weten: "De straf van vijf seconden is terecht. Het was op de limiet en misschien iets erover. Ik probeerde naast de baan trouwens nog wel vol te pushen om de leiding te behouden, alleen daar lag erg weinig grip. Max heeft de straf gekregen en die ook ingelost, dus het is wat het is. Ik denk alleen dat het in zo'n situatie beter zou zijn als de FIA tegen een coureur zegt dat hij de plek terug moet geven. Je hebt er namelijk veel voordeel van om in vrije lucht te rijden, dat kan met de banden best nog wel een verschil maken." Red Bull heeft juist bewust de keuze gemaakt om de plek niet zelf terug te geven. Verstappen: "We hebben ervoor gekozen om dat niet te doen en de vijf seconden te pakken. Ik weet uiteindelijk niet wat beter is."

Al met al kunnen beide heren redelijk leven met de afhandeling en de uitkomst. "Ik wist van tevoren ook al wel dat Max er vol voor zou gaan in bocht 1, zeker gezien de situatie in het kampioenschap", vervolgt Leclerc. "Hij heeft de titel natuurlijk al binnen. Ik moest iets voorzichtiger zijn, ook als je kijkt naar ons gevecht met Mercedes in het constructeurskampioenschap. Maar goed, Max heeft het uitgelegd en het is allemaal prima."

Video: Het moment van Verstappen en Leclerc in de eerste bocht in beeld