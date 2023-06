F1-update: Verstappen reageert op Hamilton, Red Bull Ring complexer dan gedacht

Spielberg is net als vorig jaar het decor voor een sprintweekend in de Formule 1, al is het format nu iets anders. Zo is er nu een extra kwalificatie aan de opzet toegevoegd vergeleken met vorig jaar, waardoor de zaterdag een volledig op zichzelf staande sprintdag is. In 2022 wist Max Verstappen de sprintrace voor de oranje tribunes nog wel te winnen, al ging Charles Leclerc zondag met de hoofdprijs aan de haal. Helmut Marko hoopt dat Red Bull heeft geleerd van de minder verlopen sprintweekenden in Oostenrijk en Brazilië, al legt Verstappen uit dat het optreden van vorig jaar in Spielberg niet eens zoveel met het sprintformat te maken had.

Anno 2023 voelen de voorbereidingen volgens Verstappen wel goed aan, al is het weer voor hem net als voor alle andere rijders nog een zeer belangrijke variabele. Als de coureurs wisselvallige weersomstandigheden krijgen voorgeschoteld, maakt dat het immers nog iets lastiger om de afstelling in slechts één vrije training goed voor elkaar te krijgen. Daar komt bij dat de Red Bull Ring volgens Verstappen iets complexer is voor teams en coureurs dan dat de lay-out doet vermoeden.

Deze aspecten komen natuurlijk aan bod in een nieuwe F1-update, net als de suggestie van Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur vindt het oneerlijk dat Red Bull alvast aan de 2024-auto kan werken door de huidige overmacht en pleit voor een ingreep waarbij de FIA een collectieve datum vaststelt. In zijn optiek zou het goed zijn als teams pas vanaf 1 augustus aan de auto voor het jaar erna mogen werken. Max Verstappen is logischerwijs een andere mening toegedaan en wijst ook fijntjes naar de jaren van Mercedes-dominantie, waarin het merk met de ster exact hetzelfde deed: eerder switchen dan de rest om de voorsprong van jaar tot jaar te kunnen consolideren.

Verder is er in de video bovenaan deze pagina aandacht voor de afwezigheid van Sergio Perez op donderdag, (grootschalige) updates bij Ferrari en McLaren en Nyck de Vries die reageert op de scherpe opmerkingen van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Tot slot komen ook de veranderingen binnen AlphaTauri voor 2024 aan bod, waar Marko in aanloop naar de Oostenrijkse Grand Prix meer informatie over heeft prijsgegeven.

