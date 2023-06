Er werden de afgelopen tijd veel vraagtekens gezet bij de Ferrari-toekomst van Charles Leclerc. De Scuderia kwam begin 2022 met een competitief pakket op de proppen, maar zakte naarmate het jaar vorderde weg en verloor Red Bull Racing uit het oog. Dit Formule 1-seizoen is het nog minder. Met de SF-23 kan het Italiaanse team het nu ook niet opnemen tegen Aston Martin en Mercedes. Onlangs werd de Monegask in verband met gebracht met het laatstgenoemde team, omdat Lewis Hamilton nog steeds geen nieuw contract heeft getekend. Deze speculaties werden al snel ontkracht door Mercedes-teambaas Toto Wolff. Tijdens het Australische Grand Prix-weekend in april liet ook Frederic Vasseur, chef bij Ferrari, weten niet bang te zijn om Leclerc na 2024 te verliezen. De geruchten over de toekomst van Leclerc in Maranello namen weer toe na kwalificatieproblemen in Spanje en Canada.

In Montreal had de vijfvoudig Grand Prix-winnaar openlijk kritiek op Ferrari over de beslissingen in de kwalificatie, maar na interne gesprekken gaf Leclerc toe fout te zitten. Motorsport.com vroeg op de Red Bull Ring, waar komend weekend geracet wordt, of gesprekken over een contractverlenging al wel zijn opgestart. Teamgenoot Carlos Sainz zei onlangs namelijk het in de winter geregeld te willen hebben. Leclerc antwoordde: "Langzaam. De gesprekken starten langzaam op." Toch heeft Leclerc in tegenstelling tot zijn Spaanse ploegmaat geen deadline. "Ik denk er om eerlijk te zijn ook niet echt over na. Met langzaam bedoel ik dat het hier en daar ter sprake komt, maar er is nog niets specifieks."

Op de vraag of de Monegask de opties openhoudt om eventueel naar een ander team te gaan in 2025, antwoordt hij. "Ik hou van Ferrari. Ik ben op mijn plek hier", vervolgt hij. "Ik zeg niet [dat ik mijn opties wil openhouden]. Ferrari heeft me geholpen met waar ik nu ben. Ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken dat ik heel blij ben bij Ferrari. Natuurlijk zijn we niet blij waar we nu staan, maar we werken mijns inziens in de juiste richting. Ik heb er vertrouwen in. Nogmaals, ik houd van Ferrari en ben gelukkig hier."

Leclerc promoveerde als Ferrari-junior via Alfa Romeo naar het Italiaanse topteam. Het is dus de eerste keer dat hij ook in verband wordt gebracht met andere formaties, iets waar hij zich van bewust is. "Dat is niet omdat niemand mij in het verleden wilde. Het is gewoon de aard van het contract dat het de eerste keer is dat ik mijn carrière op een punt komt om een nieuwe deal te sluiten. Alle andere veranderingen die ik tot nu toe heb gemaakt waren vrij eenvoudig. Dit is een andere situatie. Maar ik vind het niet erg. Ik focus me vooral op het rijden en hoop zo snel mogelijk te winnen met Ferrari. Daarna zien we wel weer verder."