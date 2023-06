Eerder deze week liet Helmut Marko in een podcast weten dat hij het niet vaak oneens is met Red Bull-teambaas Christian Horner als het over de coureurs gaat. Gevraagd naar de laatste keer dat de twee het niet eens waren over een rijder, antwoordde de Oostenrijker: “Dan zou ik zeggen: Nyck de Vries. En op dit moment lijkt het erop dat hij gelijk heeft.” Hij deed vervolgens uit de doeken dat Horner ‘niet zo’n fan’ was van De Vries.

Uit de opmerking van Marko valt op te maken dat men bij Red Bull momenteel niet tevreden is over de prestaties van de coureur uit Uitwellingerga. Op de vraag of hij zich stoort aan de opmerking van Marko of dat het hem juist extra motivatie geeft, laat De Vries in de persconferentie voor de Oostenrijkse Grand Prix weten. “Ik denk dat Dr. Marko het zou waarderen als ik hun ongelijk zou aantonen op het circuit. Dat is het enige gevoel dat ik hierbij heb en ook het enige waar ik zelf controle over heb. Dat is het.”

Gevraagd wat hij kan doen om op de baan beter uit de verf te komen, reageert hij: “Het geeft geen zin om iets te forceren. Als je iets te hard probeert of iets probeert te forceren terwijl het nog niet helemaal zover is, dan gaat het ook niet gebeuren. Dan krijg je dat er fouten worden gemaakt. Ik denk dat we gewoon op dezelfde voet door moeten gaan. We moeten op het werk blijven focussen en geduldig blijven. Want ik denk dat de potentie er is. Het is gewoon een kwestie van tijd dat alles op zijn plek valt.”

‘Canada was niet goed genoeg’

Twee weken geleden finishte De Vries als achttiende en laatste in de Grand Prix van Canada, nadat hij tijdens een gevecht met Kevin Magnussen rechtdoor was geschoten. Terugkijkend op de race in Montreal zegt De Vries: “Ik denk dat ik het persoonlijk niet goed genoeg gedaan heb. Als team waren we dat weekend ook een beetje aan het worstelen. Het zit ook zo dicht bij elkaar in het middenveld. Van P11 tot P20 is het zo close dat als je geen goed weekend hebt, je automatisch achter de feiten aanloopt. Dat heeft niet eens zozeer te maken met de performance van de auto of de ontwikkeling ervan. Het gaat dan vooral om het maken van de juiste calls gedurende een weekend. En Montreal was natuurlijk een uitdagend weekend met verschillende omstandigheden en regen in de kwalificatie. Dus ja, het laat zien hoe competitief het is en hoe dicht het allemaal bij elkaar zit. Ik weet zeker dat we weer terug kunnen komen naar waar we eerder waren. We moeten als team gewoon overal bovenop blijven zitten en natuurlijk zal ik ook mijn job moeten doen.”

Wat voor De Vries en AlphaTauri de sleutel zal zijn tot een goed weekend in Oostenrijk? “Ik denk dat het er vooral op aankomt dat we optimaliseren wat we hebben. We hebben hier een sprintweekend, waardoor er minder tijd beschikbaar is, wat alles iets uitdagender maakt en voor iets meer onzekerheid zorgt. Wat betreft dat laatste belooft het weer ook een duit in het zakje te doen. Dus ik denk dat het cruciaal zal zijn om het maximale uit ons pakket te halen.”