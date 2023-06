Verstappen reageert op suggestie Hamilton: "Hoorde je niet toen Mercedes won"

Red Bull Racing deelt in 2023 weer met groot machtsvertoon de lakens uit en lijkt met zevenmijlslaarzen op weg naar twee nieuwe wereldtitels. Het verklaart om te beginnen waarom het team uit Milton Keynes veel spaarzamer is geweest met updates dan de rest - het is simpelweg niet nodig - en ten tweede waarom de focus in de fabriek al deels is verschoven richting de 2024-auto. Zo deed Christian Horner tijdens de Canadese Grand Prix uit de doeken dat Red Bull nu al met het strijdwapen voor volgend jaar bezig is.

Hamilton oppert FIA-ingreep, Verstappen: "Het leven is niet eerlijk"

"Ze hoeven geen dingen aan te passen aan hun auto van dit jaar", duidt Hamilton op Red Bull. "Hij is gewoon aan het cruisen met honderd punten voorsprong. Daardoor moet de FIA volgens mij een datum vaststellen waarna teams pas aan de auto van volgend jaar mogen werken. Maak daar bijvoorbeeld 1 augustus van, dat iedereen dan pas mag beginnen aan de auto van volgend seizoen. Op die manier krijgt niemand een voordeel voor volgend seizoen, want dat sucks", is Hamilton helder voor de camera van Sky Sports F1. "Het zou ook logisch zijn, zoiets moeten ze eigenlijk doen."

Als Verstappen in de persconferentie naar de suggestie van Hamilton wordt gevraagd, is zijn reactie koeltjes: "Het leven is nu eenmaal niet eerlijk. Dat geldt niet alleen voor de Formule 1. Veel dingen in het leven zijn niet eerlijk, dus daar moet je maar gewoon mee dealen." Voor de Red Bull-hospitality voegt Verstappen tijdens zijn mediarondje nog toe dat Mercedes jarenlang op exact dezelfde manier heeft gehandeld. Het team van Hamilton kon de voorsprong immers ook van jaar op jaar consolideren door de switch naar volgend jaar eerder te maken dan de concurrentie.

"We hebben hier niet over gepraat toen hij zelf won en volgens mij moeten we dat nu ook niet doen", aldus Verstappen. "Dit is nu eenmaal hoe de Formule 1 werkt. Als je een competitieve auto hebt, dan is natuurlijk hartstikke mooi, maar op een gegeven moment moet je ook aan volgend jaar gaan denken. Het is normaal dat andere mensen deze dingen zeggen, maar ze moeten ook niet vergeten hoe het ging toen ze zelf veel wonnen."

Vele Mercedes-updates verbazingwekkend? "Zelf niet mee bezig"

Wat betreft het huidige seizoen baart Mercedes juist opzien met de introductie van grote updatepakketten. Zo is de auto in Monaco, waar men afscheid heeft genomen van zeropod, al voor een belangrijk deel herzien en volgen er volgens Toto Wolff voor de zomerstop nog twee grote pakketten in Silverstone en Spa. Gevraagd door Motorsport.com of dat verbazingwekkend is doordat de uitgaven tegenwoordig zijn beperkt, reageert Verstappen: "Ik weet natuurlijk niet hoe zij dat precies indelen, misschien leveren ze op andere gebieden juist wel weer iets in. Maar goed, daar ben ik ook helemaal niet mee bezig", houdt hij de focus vooral op zijn eigen team.

Het budgetplafond loslaten zodat teams als Mercedes en Ferrari meer speelruimte krijgen om dichterbij te komen - wellicht is F1 qua spanning deels slachtoffer van diens eigen regel - ziet Verstappen in ieder geval niet zitten. "Alleen de topteams hebben dan het geld om ook echt volle bak alles door te ontwikkelen. Kleine teams kunnen dat niet, dus dan is het in die zin ook weer oneerlijk en krijg je weer een beetje hetzelfde verhaal als wat je een paar jaar geleden ook had."