F1-update: Verstappen kritisch op verplichte pitstops, was hitte in Qatar onverantwoord?

Qatar is de plek waar het rijderskampioenschap van 2023 is beslist, maar verder is het in meerdere opzichten niet zo'n gelukkig huwelijk met de Formule 1 gebleken. Zo was de track limits-tombola in volle glorie terug, zorgde een bandenprobleem voor ongewenste headlines en kregen coureurs zondag fysieke ongemakken door de hitte. Logan Sargeant moest opgeven, Esteban Ocon moest overgeven onder zijn helm en na afloop hadden meerdere coureurs moeite met uitstappen. In het vierkantje en tijdens de persconferentie was het verdict eenduidig: de Grand Prix van Qatar in oktober is fysiek op en volgens sommigen zelfs over de grens gebleken. De race moet later in het jaar plaatsvinden, hetgeen volgend jaar met de datum van 1 december overigens ook gebeurt.

De bandeningreep heeft eveneens een grote rol gespeeld in de uitputtingsslag. Zo schreven de FIA en Pirelli een maximale stintlengte van achttien ronden per bandenset voor. Hoe ze daar na het nieuws van vrijdagavond al bijna niet meer onderuit konden, komt aan bod in de video bovenaan deze pagina, al is het in meerdere opzichten een hele belangrijke factor gebleken. Zo draaide het niet meer om bandenmanagement, maar zijn het volgens Oscar Piastri juist 57 'kwalificatierondjes' geworden. Het maakte de fysieke inspanning nog groter dan normaal en had ook sportieve implicaties. Zo toonde Verstappen zich er geen voorstander van doordat Red Bull op deze manier minder profijt kon halen uit het vaak betere bandenmanagement dan de rest. Het verklaart volgens de wereldkampioen ook deels waarom het verschil met McLaren relatief klein was.

Onderaan de streep stond Verstappen echter wel 'gewoon' weer als winnaar op papier en was het contrast met teamgenoot Sergio Perez groot. De Mexicaan kan de negatieve spiraal niet echt doorbreken, en mede daardoor probeerde teambaas Christian Horner hem na afloop ook enigszins op scherp te zetten met enkele opvallende uitspraken in zijn mediasessie. In het mediarondje nam Lewis Hamilton natuurlijk de schuld op zich voor het moment met George Russell in bocht 1, waarmee een veelbelovende race voor Mercedes in de kiem werd gesmoord. Het komt allemaal uitgebreid aan bod in de video die bovenaan deze pagina te vinden is.

