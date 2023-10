Hamilton neemt schuld op zich na pijnlijke crash met Russell bij start F1 Qatar

"Het spijt me vooral echt voor het team", zegt Lewis Hamilton na die crash tegen Sky Sports. Met de tweede en derde startplaats hadden George Russell en Hamilton goed zicht op podiumplaatsen, maar de race van Hamilton duurde niet veel langer dan de run van 382 meter richting bocht 1. Daar was contact tussen de Mercedes-teamgenoten, waarbij Hamilton aan de buitenkant te hard leek in te sturen en tegen Russell knalde. Zelf was hij het grootste slachtoffer, want zijn rechter achterwiel lag eraf en zijn W14 was gestrand in de grindbak. "Vandaag maakten we kans op goede punten en in het heetst van de strijd... Ik begrijp niet echt wat er gebeurd is."

Hamilton legt uit dat hij een tik van achteren voelde, maar beseft ook dat Russell in het gedrang met Max Verstappen niet meer uitwijkmogelijkheden had. "Het is gewoon een van die echt ongelukkige situaties", vat de zevenvoudig wereldkampioen het samen. "Ik ben bereid de verantwoordelijkheid op me te nemen. Iedereen werkt ongelofelijk hard. Het is dan ontzettend balen om zo'n resultaat te behalen. Je bereidt je voor en steekt er tijd in. Het overkomt me zelden."

Hamilton, die dit interview tijdens de race gaf, hoopte dat Russell alsnog punten zou scoren. "Ik steun hem", aldus de Brit, die toekeek hoe Russell van de laatste plaats alsnog naar de vierde plaats was gereden. Russell maakte door dat incident in totaal vier pitstops in de Grand Prix die 57 ronden telde en waarbij een limiet van 18 ronden was vastgesteld voor een stint op de banden vanwege veiligheidszorgen bij Pirelli en de FIA. Na de safety car-fase reed de Brit zich een weg naar voren en dankzij zijn sterke pace kon hij achter de McLarens eindigen.

Russell was op het moment zelf uiteraard niet blij met de crash. "Kom op jongens, dat is de tweede keer op rij!", doelde hij op het feit dat ze in Japan ook al fel met elkaar streden, wetende dat Ferrari de grootste bedreiging vormt in het constructeurskampioenschap. Ook Hamilton klonk duidelijk teleurgesteld. Op een vraag van Peter Bonnington, zijn engineer, of hij in orde was, antwoordde hij: "Ja hoor, ik ben uitgeschakeld door mijn teamgenoot", legde hij dus in het heetst van de strijd de schuld bij Russell neer. Daar kwam hij later dus op terug.

Video: Het incident tussen Hamilton en Russell in Qatar in beeld