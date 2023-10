Max Verstappen over racen in Qatarese hitte: “Dit was niet goed”

Williams-coureur Logan Sargeant kwam tijdens de race op het Losail International Circuit meerdere keren op de boordradio om te laten weten dat hij zich helemaal niet goed voelde, alvorens zestien ronden voor het einde op te geven. Na afloop van de race zochten meerdere coureurs eerst het medisch centrum voordat zij de media te worden stonden. Lance Stroll liep meteen nadat hij uit zijn auto was gestapt naar een ambulance die in de buurt stond om te hydrateren.

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen noemt de situatie ‘niet goed’, als Motorsport.com hem na de race vraagt of de Formule 1 op de limiet zat met deze race qua hoe warm het was. “Toen ik de weersverwachting bekeek voordat ik hier kwam, keek ik er al niet naar uit om hier te rijden”, vertelt de Red Bull-coureur, die in Qatar zijn veertiende zege van het seizoen pakte. “Het is gewoon te warm. Dat heeft niets te maken met meer trainen of wat dan ook. Ik denk dat een paar van de coureurs die het vandaag moeilijk hadden, extreem fit zijn, misschien zelfs wel fitter dan ik.”

”Het is de hele dag alsof je in een sauna rondloopt en ’s avonds gaat de luchtvochtigheid ook nog eens omhoog”, zegt Verstappen over de omstandigheden in Qatar. “En vervolgens moeten we daarin een vrij lange race rijden.”

“Maar dit is niet de enige plek waar je dit hebt”, voegt hij toe. “Je hebt een paar zoals deze op de kalender. In Singapore rijden we een race van bijna twee uur en is het ook heel erg warm. Ik denk dat die ook op de limiet zit van wat nog geoorloofd zou moeten zijn. We hebben dus een paar dingen om naar te kijken. Maar dit was zeker veel te heet.” Gevraagd of Qatar erger is dan Singapore qua condities om in te rijden, antwoordt Verstappen: “Om in te rijden? Ja. Het voelde absoluut heel erg warm in de auto. Ik geloof niet dat dit goed was.”

De Grand Prix van Miami van 2022 wijst Verstappen aan als de Formule 1-race die tot dusver fysiek het zwaarst voor hem is geweest. “Ik voelde me zelf vorig jaar in Miami vrij slecht. Ik was compleet….” Verstappen wil een vloekwoord gebruiken maar bedenkt zich op het laatste moment, om daarna de draad weer op te pakken: “Ja, ik weet niet waarom dat was. Ik zat er gewoon helemaal doorheen. Maar vandaag was ook zeker zwaar. Het hangt ook een beetje af van waar je rijdt in de race en hoeveel je moet pushen richting het einde van de wedstrijd. Zo zijn er heel veel omstandigheden die hier ook een rol in spelen. Maar zoals ik eerder zei, de temperaturen waar we vandaag in reden, waren volgens mij gewoon te extreem.”

Gevaarlijk

Lando Norris, die als derde finishte in de Grand Prix van Qatar, noemde het rijden in de hitte gevaarlijk. “Ik denk dat we vandaag de limiet hebben gevonden”, zegt Norris. “Het is triest dat we er zo achter moeten komen, want het is nooit een fijne situatie als er mensen in het medisch centrum eindigen of flauwvallen. Het kan behoorlijk gevaarlijk zijn.”

“Dit is geen kwestie van dat de coureurs nog meer trainen of iets dergelijks”, echoot hij de woorden van Verstappen. “Je zit in een auto geklemd die extreem heet wordt, terwijl het fysiek al een heel zware race is. Het frustrerende is dat het er op tv waarschijnlijk niet fysiek zwaar uitziet. Maar als je coureurs hebt die moeten opgeven omdat ze er heel slecht aan toe zijn, dan gaat het te ver. Met de snelheden waarmee wij rijden, is het te gevaarlijk om dit te hebben.”

Het probleem lost zichzelf volgend jaar op doordat de race in Qatar dan twee maanden later worden verreden, weet ook Norris. “Ik weet dat de race volgend jaar later in het seizoen is en dat het een paar maanden later een stuk koeler is hier”, zegt Norris, die niettemin vindt dat de Formule 1 voor dit jaar rekening had moeten houden met het weer begin oktober. “Ik weet zeker dat we het hier nog over gaan hebben, want dit had op de eerste plaats helemaal niet mogen gebeuren.”

Volgens McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, die tweede werd in de race, was zondag ook wel de slechtste dag wat betreft de warmte en hoge luchtvochtigheid. “Dat heeft de zaak ook niet geholpen”, stelt de Australiër. “Ik meen dat het donderdag nog vier of vijf graden warmer was dan vandaag. Dus in dat licht bezien hebben we zelfs een beetje geluk gehad dat het niet erger was. Dit was absoluut de zwaarste race die ik gereden heb. Het is duidelijk dat we hier gesprekken over moeten gaan voeren. Maar ook over andere dingen die dit weekend speelden...”

Video: Logan Sargeant moet opgeven omdat hij zich niet lekker voelt