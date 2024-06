F1-update: Verstappen zegt bij Red Bull te blijven, dit tonen de data over Pérez

Max Verstappen heeft tijdens de mediadag in Oostenrijk bevestigend geantwoord op de vraag of hij ook volgend jaar nog voor Red Bull Racing rijdt. De drievoudig wereldkampioen houdt zich meestal enigszins op de vlakte als het over zijn toekomstoverwegingen gaat, al werd hij tijdens de persconferentie door de vraagstelling voor het blok gezet. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de woorden waarmee Verstappen eveneens in Oostenrijk benadrukt dat progressie geboden is bij Red Bull. Verder ruim baan voor wat de data precies over Sergio Pérez zeggen, en dan met name de vraag of hij afgaande op de stopwatch ook meer toegeeft op Verstappen dan vorig jaar of dat zijn positieverlies simpelweg komt doordat het veld in elkaar is geschoven? Afsluitend aandacht voor de grindbakken in Spielberg om het track limits-probleem te verhelpen, een levensles voor Carlos Sainz en de contractverlengingen van Pierre Gasly en Lance Stroll.

