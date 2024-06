Sainz: "Gesprekken met teams laten zien hoe hard F1 is"

Carlos Sainz weet dat aan het einde van het seizoen zijn tijd bij het Formule 1-team van Ferrari erop zit. De Spanjaard wil snel duidelijkheid scheppen over waar hij in 2025 wel rijdt, maar vorige week in Barcelona benadrukte hij dat een triple-header niet het juiste moment is om een knoop door te hakken. Sauber en Williams zijn al langere tijd geïnteresseerd, terwijl Alpine sinds kort ook een lijntje heeft uitgegooid.

Sainz probeert te midden van alle geruchten rustig te blijven. In deze roerige tijd heeft hij veel geleerd over hoe de sport in elkaar steekt. "Ik heb gesprekken met teams gehad en het laat zien hoe hard deze sport is en hoe weinig je kunt geloven van de dingen die mensen aan het begin van de onderhandelingen tegen je zeggen", vertelt de Madrileen in aanloop naar het raceweekend in Oostenrijk. "Ik vertrouw maar heel weinig mensen in de paddock, want het is allemaal politiek. Er zijn zoveel factoren die hierbij een rol spelen en het is een harde sport. Het geeft me een beter beeld van de Formule 1, zonder dieper op de details in te gaan."

Ook van de gesprekken met de teams heeft hij bijzondere dingen geleerd. "Ik weet in wat voor positie zij verkeren. Ik ben redelijk wezen graven bij potentiële teams waar ik ga rijden", onthult de meervoudig racewinnaar. "Het geeft me een duidelijker beeld over de Formule 1-teams en waar ze nu staan."

Resultaten niet interessant

Het is voor Sainz aanlokkelijk om te kijken naar de resultaten van dit jaar en daarop zijn keuze te baseren, maar hij ontkent dat hij daar mee bezig is. "Ik leer mezelf en het team om niet naar de race performance van de teams te kijken, maar te kijken naar het project. We moeten ook een goed gevoel hebben bij elk team hebben en bij het contract", vervolgt de 29-jarige rijder. "Ik geef toe dat het als competitief iemand niet makkelijk is om niet te kijken naar wie de snelste is, maar ik geloof niet dat de pace van het team in de laatste race representatief is voor de toekomst."