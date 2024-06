De toekomst van Max Verstappen is al lange tijd een voornaam onderwerp van gesprek in de Formule 1-paddock. Toto Wolff heeft veelvuldig laten weten dat hij de deur bij Mercedes open houdt voor het geval Verstappen een overstap wil maken. Dat laatste is in theorie prima mogelijk richting 2026, als het nieuwe motorreglement van kracht zal zijn. Zo is het motorproject van Red Bull Powertrains en Ford momenteel nog met vraagtekens omgeven. Ook richting volgend jaar is Verstappen echter aan een eerdere transfer naar Mercedes gelinkt, ook in het licht van zijn recente uitspraken over het uitblijven van (grote) updates bij Red Bull Racing. Voorafgaand aan de Grand Prix van Oostenrijk reageert de drievoudig wereldkampioen echter bevestigend op de vraag of hij ook volgend jaar voor Red Bull Racing rijdt.

In eerste instantie houdt Verstappen nog een slag om de arm als hij in Spielberg wordt gevraagd naar zijn toekomstoverwegingen. "Ik heb dit volgens mij al eerder gezegd: mensen praten natuurlijk volop, maar het allerbelangrijkste is dat we ook in de toekomst een goede auto kunnen hebben. Momenteel zit het erg dicht bij elkaar, maar we werken als team volle bak om onszelf te verbeteren. Met het team werken we ook alvast aan volgend jaar om dan weer competitief te kunnen zijn." Als daarna wordt gevraagd of het betekent dat Verstappen Red Bull kan verlaten als dat team richting het einde van dit jaar niet over de sterkste auto zou beschikken, lacht hij: "Ik denk niet dat de Formule 1 zo werkt. Dat je meteen zegt 'nou, doei jongens!' als je niet meer de snelste auto hebt. Ik heb een langlopend contract met het team en ben blij waar ik nu ben."

"We focussen ons momenteel ook alvast op de auto van volgend jaar en kijken naar dingen die we kunnen verbeteren voor volgend seizoen, dus dat zegt volgens mij al wel genoeg voor wie ik volgend jaar rijd." Als de vraag van Motorsport.com vervolgens luidt of Verstappen volgend jaar met honderd procent zekerheid voor Red Bull Racing luidt, ja of nee, dan verduidelijkt Verstappen: "Dat had je nog niet door op basis van mijn vorige antwoord? Maar [het antwoord is] ja. Dat is wat ik net zei: we werken nu ook al volop aan de auto voor volgend jaar. Als je daar op gefocust bent, dan betekent het ook dat je voor het team rijdt."