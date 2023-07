F1-update: Formule 1 reageert op zorgen Verstappen, kan Williams stunten op Silverstone?

Het raceweekend in Silverstone is begonnen zoals het weekeinde in Oostenrijk is geëindigd: met Max Verstappen bovenaan de tijdenlijst. De Red Bull-coureur pakte in Spielberg de volle mep en sloot op het circuit van Silverstone beide vrijdagse trainingen als snelste man af. Na afloop van de tweede sessie moet gezegd dat het verschil met naaste belager Carlos Sainz miniem was. Wie de ronden van beide voormalig Toro Rosso-mannen nauwkeurig met elkaar vergelijkt, ziet meteen dat een aardig deel van de rechte stukken rood kleurt, terwijl dat normaal toch juist Red Bull-land is. Het kan erop duiden dat Ferrari met relatief weinig downforce op pad is geweest, maar ook dat Red Bull nog tamelijk voorzichtig is geweest met de motorstanden.

Wat betreft de motor kunnen Max Verstappen en Sergio Perez trouwens rekenen op een vers exemplaar, net als Nyck de Vries, Nico Hülkenberg en George Russell. Door het bevriezen van de doorontwikkeling is de specificatie natuurlijk onveranderd, al is dit wel een logisch moment om te wisselen. Zo is Silverstone wat teams in het Engels een 'power sensitive circuit' noemen en geldt hetzelfde voor Spa. Nu wisselen en dan de nieuwe krachtbron op beide circuits gebruiken, waarbij je voor Hongarije eventueel nog terug kunt gaan naar een oudere uit de pool, is dus best logisch.

Wat betreft de motoren gaat het in de paddock overigens bepaald niet alleen over 2023. Zo is er sinds het raceweekend in Oostenrijk ook bijzonder veel te doen over de plannen voor 2026, waar Max Verstappen en Christian Horner zich onder meer over hebben uitgelaten. Vrijdag heeft de Formule 1-organisatie bij monde van Pat Symonds gereageerd en zijn kijk op de zaak komt natuurlijk ook uitgebreid aan bod in de nieuwe F1-update. Daarin ook aandacht voor de opvallend goede dag van Williams (waren het glory runs of kan het team uit Grove echt verrassen?), hoe pijnlijk het missen van de tweede vrije training voor Charles Leclerc is, de terugblik van beide Mercedes-coureurs en Helmut Marko die nog niet kan zeggen of Nyck de Vries zijn thuisrace in Zandvoort haalt.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!