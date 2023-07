Max Verstappen opent F1-weekend Silverstone sterk: "Auto voelt hier goed aan"

Een kleine week nadat Max Verstappen de volle buit meenam uit Oostenrijk, mocht hij samen met zijn negentien collega's alweer aan de bak in Groot-Brittannië. Ditmaal wachtte er een 'gewoon' weekendformat met twee vrije trainingen op vrijdag. Op gewijde grond voor de Formule 1 - de eerste Grand Prix meetellend voor het wereldkampioenschap is in 1950 verreden op Silverstone - schoot Verstappen sterk uit de startblokken. Met een verse krachtbron in zijn RB19 voerde hij de tijdenlijst na de eerste vrije training aan en maakte hij ook op de harde band de beste indruk.

In de tweede sessie begonnen de Red Bull-mannen op mediums en greep Verstappen de koppositie weer terug met zijn eerste run op de zachte band. Onboard zag de RB19 er behoorlijk stabiel uit door Copse Corner en nadien ook door Maggotts and Becketts, al gaf Carlos Sainz op de meet slechts 0.022 van een seconde toe in zijn Ferrari. De 1.28.078 betekende wel dat Verstappen de eerste actiedag in Engeland als snelste man zou afsluiten. Doordat de lange run op mediums er ook goed uitzag, kan Verstappen achter de Red Bull-pitbox terugkijken op een geslaagde dag.

"Het was best een goede dag voor ons, ja. In het begin voelde de baan behoorlijk glad aan, maar dat kwam volgens mij ook doordat we dit weekend met en behoorlijk hoge bandendruk moeten rijden. Dat is natuurlijk voor iedereen hetzelfde, al maakt dat het wel iets moeilijker in de langzame bochten", begint Verstappen zijn verhaal. "Maar de auto doet het hier erg goed en daar ben ik natuurlijk het meest blij mee. De prestaties zijn in beide sessies goed geweest, de lange runs zagen er prima uit en we hebben ons programma ook volledig kunnen afwerken. In dat opzicht is het een goede dag geweest."

Het laat zien dat de basisafstelling gebaseerd op het simulatorwerk, eigenlijk net als in Oostenrijk, een goed vertrekpunt is gebleken. Vanaf nu draait het aan Verstappens kant van de garage vooral om finetunen. "Laten we zien wat er morgen met het weer gaat gebeuren", stipt de tweevoudig wereldkampioen de kans op regen aan. "Zelf willen we de auto natuurlijk ook nog wat verder verbeteren, maar al met al is dit gewoon een goede dag geweest."

Video: Onboard met Max Verstappen tijdens zijn snelste trainingronde op de vrijdag in Silverstone