Alhoewel het Formule 1-seizoen 2023 nog in volle gang is, wordt er in de paddock ook al veelvuldig gesproken over 2026. Dan gaat de koningsklasse technisch ingrijpend op de schop. Het nieuwe motorreglement moet dat jaar van kracht zijn en doordat het aandeel elektrisch vermogen flink omhoog gaat en de verbrandingsmotor op beduidend minder (en ook op volledig duurzame) brandstoffen moet gaan draaien, zijn de gevolgen aan de chassiskant verstrekkend. Zo denkt de Formule 1 aan actieve aerodynamica en gaat het nog meer dan tegenwoordig om sparen dan wel tactisch rijden, om aan het eind van de rit een zo goed mogelijke rondetijd te klokken. Volgens Christian Horner kan dat onder meer terugschakelen op rechte stukken betekenen.

Max Verstappen ventileerde zijn mening in Oostenrijk na een vraag van Motorsport.com in de zondagse persconferentie. De wereldkampioen bleek in Spielberg ook allesbehalve te spreken over wat er nu op papier staat en noemde de plannen 'niet goed voor de sport als geheel'. De Red Bull-coureur kon daarbij putten uit zijn eigen ervaringen in de simulator, waar hij alvast kennis had gemaakt met het nieuwe motorreglement in de virtuele wereld.

F1 volgens Symonds al verder dan wat Red Bull heeft getest

De Formule 1-organisatie laat in een reactie echter weten dat de soep lang niet zo heet wordt gegeten als dat Verstappen momenteel denkt dat die wordt opgediend. "Teams hebben een groot deel van hun budget besteed om alarmbellen te kopen", lacht Pat Symonds, technisch directeur van de Formule 1, tijdens een exclusief gesprek met Motorsport.com. "Met de regels voor 2022 hadden we exact hetzelfde. Toen zei ook iedereen 'dit gaat niet werken en wordt niks'. We hebben het dus allemaal al eens meegemaakt. De verandering voor 2026 wordt in mijn ogen helemaal niet groter dan de verandering voor 2022. Ik zou zelfs zeggen dat deze verandering iets minder aerodynamisch is. Ja, er komen actieve onderdelen op de auto, maar actieve aerodynamica is geen magie, zoals het nu wel wordt gepresenteerd. Ik heb er eigenlijk best veel vertrouwen in. De doelstellingen die we hebben om de hoeveelheid luchtweerstand terug te dringen, zijn ambitieus, maar ons team werkt er momenteel keihard aan. Ik denk dat we het kunnen."

Dat Verstappen niet enthousiast is na zijn eerste kennismaking in de simulator, zegt volgens Symonds niet alles. "Wat betreft de alarmbellen van teams en de opmerkingen van Max Verstappen, die er in de simulator al mee heeft gereden, kan ik zeggen: hij heeft niet gereden met wat het uiteindelijk gaat worden. Dat weet ik zeker, omdat wij al maanden voor lopen ten opzichte van waar zij nu zijn", vervolgt Symonds het gesprek dat werd gefaciliteerd door AWS, de computer- en datapartner van de Formule 1. "Het belangrijkste voor het 2026-reglement is niet de aerodynamica, maar het managen van de beschikbare energie. We moesten natuurlijk een motorreglement op papier zetten en moesten daarin ook alvast enkele getallen over energiemanagement noemen", duidt hij op het reduceren van de drag. "Maar wij wisten zelf ook wel dat die cijfers heel prematuur waren en dat die niet zouden werken. We moesten onze cijfers en doelen nog verder ontwikkelen. Wat we op dat vlak in de voorbije negen maanden hebben gedaan, heeft echt een verschil gemaakt."

'Terugschakelen op rechte stukken niet aan de orde'

Symonds geeft ermee aan dat Verstappen en veel Formule 1-teams in zijn optiek nog met de oude cijfers werken voor hun simulaties, terwijl de F1-organisatie inmiddels heeft doorgeschakeld. Met de nieuwe cijfers ziet het er volgens de technisch directeur van F1 een stuk beter uit. "Als je nu simulaties doet met onze getallen, dan ziet de 2026-auto er niet zo verschrikkelijk meer uit vergeleken met de 2023-auto. Alle dingen waar over nu over gepraat wordt, zoals de topsnelheid al halverwege het rechte stuk halen, die dingen zijn nu niet meer zo. Je moet natuurlijk wel in gedachten houden dat deze auto's hun topsnelheid niet meer aan het eind van de rechte stukken halen, maar allerlei dingen over terugschakelen op rechte stukken zijn gewoon niet waar", betoogt Symonds.

Dat het racen zelf door het reduceren van de hoeveelheid drag een stuk moeilijker wordt, ziet Symonds ook niet meteen gebeuren. "Eén van onze doelen voor 2026 is juist om van de DRS-trein af te komen. Momenteel denken we na over een auto met vier aerodynamische standen", refereert hij opnieuw aan de actieve aerodynamica, waardoor de auto kan transformeren tussen deze standen. "Maar ik denk niet dat we uiteindelijk vier aerodynamische standen krijgen. Het zullen er in de praktijk twee of drie worden. Ik zou daarmee graag van de DRS-trein afkomen, al hebben we het sportieve reglement er ook voor nodig. Het punt is dat de 2026-auto's niet langer de enorme hoeveelheid energie beschikbaar zullen hebben die we nu nog wel hebben. Toen we de auto bedachten, was ons idee om de vooras te gebruiken om energie terug te winnen. Maar dat plan hebben de fabrikanten van tafel geveegd. Dat heeft ons leven iets moeilijker gemaakt, maar nog niet onmogelijk. We moeten alleen heel goed bekijken hoe we energie terug kunnen winnen en ook hoe we die energie vervolgens weer in kunnen zetten. Dat is niet alleen een technisch vraagstuk, maar zal ook zeker invloed hebben op het sportieve reglement", sluit Symonds af.

