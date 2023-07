Albon verrast met derde tijd in VT1 en VT2: “Deden niets speciaals”

In de eerste training liet Alexander Albon 1.29.089 noteren, waarmee hij nog geen halve seconde langzamer was dan snelste man Max Verstappen en slechts 41 duizendsten van de tijd van Sergio Perez was verwijderd. In de tweede oefensessie was er een 1.28.296, die hem op twee tienden van Verstappen en Carlos Sainz op P3 deed belanden. Teamgenoot Logan Sargeant deed ook een duit in het zakje in de tweede training. De Amerikaan bracht de tweede Williams naar de vijfde tijd.

“Dit komt een beetje als een verrassing”, zegt Albon na afloop bij de camera van F1 TV. “We waren geen gekke dingen aan het doen. Het was een gewone dag voor ons. En vervolgens komen we over de streep en staan we in de top-drie. We krabben ons dus een beetje achter de oren. Maar tegelijkertijd voelt de auto goed aan. We kregen twee races geleden een upgrade op de auto, die in de simulator al iets beter leek te werken in de snelle bochten dan in de langzame bochten. En we hadden in de vorige twee races in Canada Oostenrijk niet al te veel snelle bochten. Dit is de eerste keer dat we het pakket op een snel circuit aan het werk zien en het ziet er dus vrij goed uit. Tegelijkertijd moeten we met onze beide benen op de grond blijven.”

“We deden niets speciaals”, vervolgt hij tegenover de geschreven pers. “Het is vreemd, want door de wind voelde de auto nou ook weer niet heel fantastisch. Maar kennelijk hebben de anderen er nog meer last van. Het is gek om ons in de top-drie te zien.”

Tricky

Als Logan Sargeant naderhand de vraag krijgt of het met afstand zijn meest comfortabele vrijdag tot dusver was, reageert de Amerikaan: “Het was niet comfortabel! Het was tricky op de baan vandaag! We wisten voorafgaand aan het weekend dat de wind een factor zou worden en dat bleek ook zeker het geval. De wind zorgde ervoor dat de balans van de auto tijdens de ronde veranderde, wat het moeilijk maakte. Maar we hebben ons best gedaan om een compromis te vinden dat het merendeel van de ronde goed werkte. Ja, het ziet er goed uit nu, maar we zijn nog niet helemaal zeker van onze zaak. We zullen zien wat er zaterdag gebeurt. De omstandigheden zullen dan heel anders zijn. Het zal veel koeler zijn en er komt regen aan. Maar het was leuk om een goede dag te hebben en relatief ver naar voren te staan.”

Video: Samenvatting van de tweede training voor de GP van Groot-Brittannië