F1-update: Red Bull-updates, wat is verschil tussen pakket Verstappen en Pérez?

Lando Norris staat na de vrijdagse F1-trainingen in Hongarije bovenaan de tijdenlijst, al ging de aandacht op de Hungaroring vooral uit naar de updates van Red Bull Racing. Max Verstappen sprak tijdens de mediadag al over een groot pakket en dat blijkt te kloppen. Zo heeft Red Bull onder meer een nieuwe voorvleugel, aangepaste sidepods en een andere engine cover - oftewel motorkap. Die laatste springt in het oog doordat de zogenaamde 'bazooka's' zijn ingeruild voor een slanker ontwerp. Sergio Pérez rijdt nog met de oude specificatie motorkap en sidepods, al kan hij volgens Helmut Marko wel op de rest van alle upgrades rekenen. De Oostenrijker velt ook meteen een eerste oordeel over de updates. Laurens Stade en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, waarin er ook aandacht is voor de bijzondere bandenaanpak van McLaren met Lando Norris, de toekomst van Pérez, Mercedes dat nog zoekende is in de hitte en de schuiver van Charles Leclerc bij het uitkomen van bocht 4.

