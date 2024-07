Vernieuwde Red Bull voor Max Verstappen: Nieuwe voorvleugel, geen bazooka meer

Na een kleine vloerupdate in Silverstone heeft Red Bull Racing een groter pakket meegebracht naar Hongarije. Max Verstappen liet tijdens de mediadag al weten dat de updates in Boedapest groter zijn dan wat de formatie uit Milton Keynes eerder dit jaar heeft meegenomen, en dat blijkt bij inspectie van dichtbij volledig te kloppen. Om die reden sprak de drievoudig wereldkampioen van een belangrijk weekend om de progressie van Red Bull te meten. "Andere teams hebben grotere stappen gezet dan wij, dat is wel duidelijk." Gevraagd of het woord 'cruciaal' zelfs op dit raceweekend met de updates mag worden geplakt, vervolgde de wereldkampioen: "Dat kun je wel zeggen, ja. Als dit ons niet meer rondetijd gaat opleveren, dan weet ik niet hoe de rest van het seizoen zich ontwikkelt."

Waar het effect in Boedapest en Spa-Francorchamps natuurlijk pas later kan worden beoordeeld, heeft Red Bull Racing vrijdag wel alvast uit de doeken gedaan om welke updates het precies gaat. Het is een omvangrijk pakket, vooral wat het bodywork betreft. In het technische document van de FIA valt te lezen dat het bodywork flink onder handen is genomen. Zo spreekt Red Bull van aangepaste sidepods en een volledig vernieuwde motorkap. Het hangt nauw samen met wat er onder dat plaatwerk qua koeling gebeurt, en welke opties dat aerodynamisch biedt. "We streven naar meer efficiëntie met de koeling gezien de hoge temperaturen en een circuit met veel langzame bochten", duidt Red Bull op het gebrek aan rijwind op de Hungaroring. "Met deze herziene geometrie willen we het verlies door de koelopeningen beperkt houden." Dat laatste geeft aan dat meer koelopeningen aerodynamisch nadelig zijn, maar dat Red Bull dit verlies voor extreem warme races zoals deze beperkt probeert te houden.

Enkel updates voor Verstappen

Dat gezegd hebbende, hangen de vernieuwde sidepods en engine cover zeker niet alleen met de koeling samen. Sterker nog: Red Bull streeft vooral een aerodynamisch doel na. Dit wordt verder versterkt door de tweede van in totaal vijf updates uit het FIA-document: de fairings op de halo. Die zijn goed te zien en aangepast om aan te sluiten bij het vernieuwde bodywork daarachter, hetgeen al impliceert dat Red Bull wel degelijk aerodynamische voordelen uit het vernieuwde ontwerp probeert te halen en de luchtstroom anders naar achteren probeert te leiden. Wat betreft die aerodynamica valt vooral op dat de zogenaamde 'bazooka' volledig verdwenen is en dat het bodywork achter de coureur een stuk slanker is geworden.

Afgaande op een bezoekje aan de pitstraat heeft enkel Max Verstappen de vernieuwde sidepods, engine cover en daarmee koelingsopzet op zijn auto. In de pitbox was de oude specificatie - dus met de bazooka - nog op de bolide van Sergio Pérez te zien. Aan de achterkant van Verstapens auto is de omhulling van de zogenaamde intakes van de brake ducts ook aangepast om daar efficiëntere koeling voor de remmen te krijgen, hetgeen geen overbodige luxe is voor een warme race zoals de Grand Prix van Hongarije. Een deel van de updates is overigens circuitspecifiek, zoals Red Bull in het FIA-document aangeeft. Het betekent dat een gedeelte van de updates vooral is gericht op de warme en high-downforce races. Voor de snellere circuits zoals Spa-Francorchamps en Monza kan Red Bull teruggrijpen naar de oudere configuratie, terwijl het nieuwe pakket dan weer meer geschikt is voor pakweg Zandvoort en Singapore.

Tot slot is de voorkant van de RB20 interessant. Red Bull heeft een compleet nieuwe voorvleugel meegenomen naar Hongarije. Het team spreekt van 'een nieuw profiel dat alle vier de vleugelelementen beïnvloedt'. "Door kennis van voorgaande vleugels kunnen we met het nieuwe ontwerp meer downforce genereren zonder de luchtstroom naar achteren en de stabiliteit negatief te beïnvloeden." Samenhangend daarmee heeft Red Bull de onderste wishbone van de voorste voorwielophangingsarm aangepast. Dit heeft natuurlijk invloed op de luchtstroom naar achteren en hangt samen met de nieuwe voorvleugel en wat Red Bull daarmee - zowel qua neerwaartse druk als ook qua luchtstroom - probeert te bereiken.