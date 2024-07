De druk op Red Bull F1-coureur Sergio Pérez neemt met de race toe. De Mexicaan verkeert niet in blakende vorm, met slechts vijftien punten sinds de Grand Prix van Miami. Er wordt gefluisterd dat hij in de komende twee races sterk moet presteren, omdat anders zijn plekje wel eens aan een ander vergeven kan worden. Zelf maakt hij zich geen zorgen: “Het is niets nieuws. We hebben gewoon weer twee races om onze topvorm terug te vinden. Dat is het belangrijkste. Wanneer je bij Red Bull rijdt, staat alles wat meer in de schijnwerpers. Er is nog een lange weg te gaan, en enkel mijn positie in Abu Dhabi telt.”

Er zou sprake zijn van specifieke clausules in het contract van Pérez, waardoor hij al op korte termijn aan de kant geschoven zou kunnen worden. Yuki Tsunoda en Liam Lawson dromen stiekem al van een promotie. Voor Pérez verandert er niets, zo beweert hij. Op de vraag of hij voor de komende twee races meer druk voelt dan voor de rest van het seizoen, zegt de rijder uit Guadalajara: “Absoluut niet. In de komende twee races zijn net zoveel punten te verdienen. Wat we nodig hebben, zijn punten van nu tot het einde van het jaar. Dus de komende twee races veranderen niets.”

Op donderdag sprak RB F1-coureur Tsunoda al duidelijke taal. De Japanner stelt dat hij het plekje naast Max Verstappen verdient en klaar is voor promotie. Pérez reageert daar lachend op: “Ik denk dat er heel veel coureurs zijn die dolgraag mijn plekje zouden hebben. Dat is logisch. Het is een van de topzitjes en het is normaal dat Yuki de stap wil maken. Dat is heel normaal. Als je in een mindere auto zit, wil je naar voren. Dat is de natuur van de sport. Ik heb er daar niets op tegen. Het is goed om ambities te hebben in de sport.”

Mentaal uitdagend

Wel erkent hij dat de huidige situatie, waarin hij niet het maximale uit de auto haalt, zwaar is: “Mentaal moet je heel erg sterk zijn. Ik ben van mening dat ik in het verleden erg sterk ben geweest. Dat is een uitdaging die ik nu aan moet gaan om deze lastige periode achter me te laten. De reden dat ik zo van deze uitdaging hou, is omdat het mentaal heel anders is. Het is vanuit sportief oogpunt erg lastig om je puur daarop te focussen. Het zuigt je helemaal leeg. Het belangrijkste is dat je je concentreert op wat je moet doen op de baan, op wat je zelf kunt veranderen. De rest maakt niet uit.”

