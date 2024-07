Marko concludeert na F1-trainingen: Updates op Red Bull Max Verstappen werken

Max Verstappen heeft de vrijdagse trainingen voor de Grand Prix van Hongarije als tweede afgesloten. De Nederlander geeft in de tijdenlijst 0.243 seconde toe op Lando Norris, maar dat neemt niet weg dat de conclusies bij Red Bull overwegend positief zijn. "De conclusie is dat de updates werken", laat Helmut Marko aan Motorsport.com weten. Met name de lange runs van Verstappen stemmen de Oostenrijkse topadviseur tevreden: "Die waren competitief, dus we hebben vertrouwen voor dit weekend."

Verschil tussen auto's Verstappen en Pérez kleiner dan dat het lijkt

Waar Verstappen het volledige updatepakket op zijn RB20 heeft, oogt de auto van Sergio Pérez anders. Het bodywork van de Mexicaan is nog voorzien van de zogenaamde 'bazooka's', de hoge schouderpartij op de motorkap die naar achteren doorloopt. Bij Verstappen is dat element verdwenen, al laat Marko in de paddock weten dat het verschil tussen beide auto's kleiner is dan dat het lijkt. "Checo heeft eigenlijk dezelfde upgrade, op één onderdeel na. Alleen valt dat gedeelte net het meeste op", duidt Marko op de sidepods in combinatie met de motorkap. "Daardoor denken mensen dat Checo de upgrades niet heeft, maar hij heeft het overgrote gedeelte wel. Het verschil in performance tussen beide auto's is slechts marginaal." Marko geeft er onder meer mee aan dat Pérez wel over de nieuwe voorvleugel en ook over de aangepaste vloer beschikt.

Verstappen heeft de upgrade en daarmee het raceweekend in Hongarije 'cruciaal' genoemd, al lacht Marko: "We staan 84 punten voor! Alleen we weten allemaal hoe Max is, hij wil altijd het maximale en het beste. Maar het is goed om te weten dat we nu weer van onze eigen kracht uit kunnen gaan." Dat laatste was in de afgelopen weken niet altijd het geval, zo weet Marko ook. "We hebben de laatste paar races niet gewonnen en het voornaamste probleem was dat we niet direct de goede balans konden vinden. We waren niet op alle bandencompounds en niet in alle omstandigheden snel. Bij McLaren leek dat ongeacht het weer en ongeacht het circuit wel zo te zijn. Natuurlijk is het vandaag extreem warm geweest, maar we zaten er iedere sessie goed bij."

Gaatje van McLaren 'vreemd', niet bezorgd over aanpakken flexi wings

Waar Marko McLaren noemt, is er in de voorbije dagen veel aandacht uitgegaan naar een klein gaatje in de remtrommel van de MCL38. Na een reminder van de FIA is het gat afgedicht, al roept het wel de vraag op hoeveel voordeel McLaren eruit heeft gehaald. "Dat moet je aan de FIA vragen!", lacht Marko. "Ik ben natuurlijk geen engineer, maar het gat was in ieder geval vreemd." Een ander onderwerp waar de FIA scherper op gaat toezien, is het doorbuigen van de voorvleugel. Vanaf Spa komen er aanvullende (camera-)controles om zogenaamde flexi wings te kunnen monitoren, al denkt Marko niet dat Red Bull wordt geraakt: "Nee, dat denk ik niet. De FIA heeft al tests en als je die doorstaat, dan maakt het niet uit wat er in de race gebeurt." Opgemerkt dat dit exact is wat de FIA wil aanpakken, omdat onder meer de Mercedes-vleugel op snelheid nogal lijkt door te buigen, vervolgt Marko: "Maar dan moeten ze een andere manier vinden om te testen."