F1 Tech: De updates van Red Bull voor Grand Prix van Japan verklaard

Waar Red Bull Racing in Saudi-Arabië met een aangepaste motorkap en een specifieke achtervleugel voor de downforceniveaus van dat circuit reed, volgt in Japan het eerste reguliere updatepakket van het Formule 1-seizoen voor Max Verstappen en Sergio Pérez. Het pakket is geen revolutie en bevat ook geen ingrijpend aangepast sidepodconcept - waar enkele maanden geleden nog over gespeculeerd werd - maar bestaat vooral subtiele veranderingen. Zo heeft Red Bull om te beginnen een aangepaste vloer voor de Japanse Grand Prix geïntroduceerd. Het is van belang aangezien met de huidige grondeffectauto's ruim zestig procent van de totale hoeveelheid downforce onder de eigen bolide wordt gegenereerd.

Nieuwe vloer voor Red Bull in Suzuka

Red Bull heeft voor de vierde race van het jaar zowel de onderkant van de vloer (floor body) als ook de vloerranden aangepast. "Met een beter begrip van de drukverdeling en de luchtstroom hebben we subtiele veranderingen aan de onderkant doorgevoerd om lokaal meer downforce te kunnen genereren, terwijl we de stabiliteit behouden." Wat de veranderingen onder de vloer precies behelzen houden teams logischerwijs strikt geheim, totdat de auto na een crash omhooggetakeld moet worden - zoals de Williams tijdens de eerste training in Japan - en de media en concurrenten een buitenkansje krijgen.

In lijn met de veranderingen aan de onderkant heeft Red Bull ook de vloerranden aangepast. "Door de opgedane kennis over de luchtstroom en de druk richting de vloerranden hebben we meer camber aan die vloerranden toegevoegd, terwijl we nog wel de benodigde stabiliteit behouden", legt het kampioensteam in de technische documenten van de FIA uit.

Red Bull RB20, technisch detail, Japanse GP Foto door: Ronald Vording

Inlets RB20 nog verder onder handen genomen

Naast de veranderingen aan de vloer heeft Red Bull de inlets onder handen genomen. De inlets aan de voorkant van de sidepods zijn onveranderd gebleven en hetzelfde geldt voor de inlets die in het verlengde van de halo te vinden zijn, aan het begin van de zogenaamde gulleys die ver naar achteren doorlopen. Red Bull heeft inlets toegevoegd die iets lager zitten dan de genoemde gulleys, en dus lager dan waar de halo uitkomt achter het hoofd van de coureur. Deze openingen dienen niet alleen koelingsdoeleinden, maar ook een aerodynamisch effect. Voor Japan heeft Red Bull de openingen die verder naar achteren op de motorkap zitten verder kunnen sluiten, al nuanceert Paul Monaghan dat met een lach enigszins: "Dan moeten jullie ook nog even goed naar Bahrein en Australië kijken, want het is niet helemaal anders."

De nuance zit erin dat er destijds nog koelpanelen op de motorkap van Red Bull zaten, die in de genoemde landen gesloten werden omdat het iets koeler was dan verwacht. In Japan zijn het echter geen koelopeningen meer, maar is het gesloten bodywork simpelweg onderdeel van het design. Het afsluiten van openingen op de motorkap draagt bij aan een betere luchtstroom, al benadrukt Red Bull dat de koeling primair moet kloppen om zoiets te kunnen doen. "We zoeken altijd naar de meest efficiënte locaties voor de inlets, waardoor we verder naar achteren minder luchtopeningen nodig hebben. Dit is gunstig voor de luchtstroom."

Tot slot heeft Red Bull door de andere weersomstandigheden en doordat Suzuka met de snelle bochten maar weinig harde remzones kent, de inlets voor de brake ducts aan de voorkant kunnen verkleinen. Het heeft eveneens positief is op de aerodynamica. Monaghan voegt toe dat al deze noviteiten al langer in de pijplijn zaten: "Deze upgrade hadden we al gepland voordat de RB20 ook nog maar een meter had gereden."

Red Bull RB20, technisch detail, Japanse GP Foto door: Ronald Vording

Ferrari met kleine update, groot pakket Aston Martin

Wat betreft de concurrentie is Mercedes zonder upgrades afgereisd naar het land van de rijzende zon. Ferrari heeft twee dingen aan de FIA doorgegeven, waarbij een meer high-downforce achtervleugel volgens het team is meegenomen voor het geval het dit weekeinde regent. Ferrari laat weten dat de vleugel nog een specificatie uit 2023 betreft. Meer structureel is volgens de Scuderia een 'kleine verandering' aan de achterwielophanging. "Dit is niet specifiek voor Suzuka. Bij de achterwielophanging is het profiel van een fairing verlengd, waarmee we de luchtstroom in dat gebied hopen te verbeteren en ook de afstemming op de andere ophangingscomponenten. Zo hopen we dit gedeelte van de auto iets efficiënter te maken."

Wat betreft de teams verder naar achteren heeft Aston Martin het grootste updatepakket van de hele grid meegenomen naar Japan. De formatie van Fernando Alonso en Lance Stroll heeft nieuwe sidepods meegenomen naar het iconische Suzuka - die in dit artikel verder worden toegelicht - terwijl er ook is ingezet op een nieuwe vloer. Het geplaagde Alpine heeft met een nieuwe voorvleugel en een nieuwe beam wing ook het eerste updatepakket van het jaar geïntroduceerd in Japan.

