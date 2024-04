Hoe Aston Martin F1 zich door Red Bull liet inspireren

Het in Silverstone gevestigde team doet dit seizoen aardig mee in de groep van teams die in achtervolging zijn op Red Bull. Echt concurreren met Ferrari en McLaren is echter lastig omdat de AMR24 vooral tijdens races problemen heeft met het bandenmanagement. Het is een deel van de auto waar het team – mede op verzoek van Fernando Alonso – aan het begin van het seizoen veel tijd in heeft gestoken.

Voor de Grand Prix van Japan introduceert Aston Martin enkele aanpassingen aan de sidepods die sterk beïnvloed lijken te zijn door Red Bull en aan de vloer. Gevraagd of de veranderingen puur gericht waren op prestaties of op het verbeteren van zijn problemen met de bandenslijtage, zei Alonso: "Ik denk dat die dingen met elkaar te maken hebben. Meer downforce zal ook iets doen aan de [hoge] slijtage waar we mee kampen. Tot nu toe zijn we erg agressief geweest in de ontwikkeling van de auto. Er was een nieuw onderdeel in Jeddah aan de voorwielophanging, een aanpassing aan de voorvleugel in Australië en nu weer een nieuw pakket. Elke race hebben we met een andere auto gereden, wat een goed teken is van wat we dit jaar willen bereiken: heel agressief zijn buiten de baan. Vorig jaar hebben we een les geleerd. We begonnen heel goed en toen we de auto niet genoeg veranderden, hadden we pijn in het tweede deel van het seizoen. Dit jaar zijn we hopelijk iets sterker in de tweede helft dan in de eerste helft. Maar we zullen zien."

Wat is er veranderd aan de AMR24?

Aston Martin AMR24 sidepod en vloer vergelijking.

Zoals te zien is op beelden uit de pitstraat van Suzuka, heeft Aston Martin de nieuwe sidepod in de bovenste voorste hoek van de carrosserie (rode pijlen) aangepast. Die is nu vergelijkbaar met wat we hebben gezien op de Red Bull RB18 en RB19 en door meer teams is overgenomen toen die overstapten op een downwash-stijl carrosserie.

De veranderingen helpen om de luchtstroom te veranderen, waardoor de flank en het bovenoppervlak van de sidepod beter op elkaar aansluiten. De lengte, overgang en vorm van de gulley zijn ook aangepast. Er zijn ook verschillende wijzigingen aangebracht aan de rand van de vloer, terwijl ook het achterste deel van de vloer is aangepast. Het team heeft een vergelijkbare weg gevolgd als zijn rivalen, waarbij de uitsparing aan de achterkant van de vloer is verwijderd en een vloeiende overgang is gebruikt om het achterdek te vormen (zie foto ter vergelijking).

Aanpassingen vloer

Ook de vloer is dus aangepast. De rand is nu veel meer gedraaid (blauwe pijl) en het lijkt erop dat er ook wijzigingen zijn aangebracht in de geometrie van de vloer ernaast, zowel aan de bovenkant als misschien nog wel belangrijker aan de onderkant. Het achterste deel van de rand, dat eerder onder de vloeruitsparing liep, is nu omgevouwen tot een punt die taps toeloopt en dezelfde contouren volgt als de rand zelf.

Nieuwe voorvleugel

De veranderingen aan de AMR24 in Japan volgen op de introductie van een nieuwe voorvleugel tijdens de Grand Prix van Australië, waarbij de verdraaiing van de bovenste twee flaps werd aangepast. Deze verandering in het vleugelprofiel heeft er ook toe geleid dat het team een van de metalen steunbeugels in het midden van de onderste van die twee vleugelkleppen heeft verwijderd.