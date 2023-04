Red Bull Racing heeft het effect van het DRS-systeem goed op orde. Max Verstappen sneed in Jeddah als een warm mes door de boter door zich van P15 naar P2 te rijden. Ook de manier waarop de regerend wereldkampioen Lewis Hamilton inhaalde in Australië deed bij menigeen de wenkbrauwen fronsen. Met een snelheidsverschil van meer dan twintig kilometer per uur vloog hij de Brit voorbij. Zijn Mexicaanse teamgenoot Sergio Perez noteerde met DRS de hoogste topsnelheid in Melbourne. Met 341 kilometer per uur stoof de Red Bull-coureur door Albert Park.

Ferrari-teambaas Frederic Vasseur heeft het allemaal vanaf de pitmuur gezien en zegt dat de Scuderia snel moet achterhalen hoe de Oostenrijkers dit voor elkaar hebben gekregen. "Het effect van DRS is echt enorm bij hun", zegt de Fransman. "Meer dan bij alle anderen. We moeten ontdekken hoe ze dit voor elkaar hebben gekregen. Ze doen iets anders, iets beters."

De hoge snelheid van Red Bull uitgelegd: Waarom de RB19 van Max Verstappen en Sergio Perez zo snel is op rechte stukken

Toch denkt de Ferrari-chef dat Red Bull afgelopen Formule 1-seizoen een groter voordeel had, maar dat in Maranello het gat voor een gedeelte is gedicht. "Vorig jaar was het nog duidelijker te zien, al is het zaak dat we nog meer verbeteren", gaat hij verder. "We hadden verwacht dat we het probleem meer getackeld hadden, maar het verschil was vorig jaar groter. Er is bij ons nog zeker ruimte voor verbetering op dit gebied. We zijn ermee bezig."

In de kwalificatie kwamen Carlos Sainz en Charles Leclerc niet verder dan respectievelijk de vijfde en zevende startpositie. Qua snelheid konden beide heren het tempo van Verstappen (328,8 km/h) en Perez (326,7 km/h) niet bijbenen. Williams volgde met Alexander Albon en Logan Sargeant op de derde en vierde plaats in die lijst. De topsnelheid van de Alfa Romeo-coureurs Zhou Guanyu en Valtteri Bottas lag op 319 kilometer per uur, 10 kilometer per uur lager dan die van de Red Bull-mannen. Het grote snelheidsvoordeel gaat Red Bull zeker helpen op de lange rechte stukken in Baku.

