Kort na de tweede race van het seizoen toonde Lewis Hamilton zich onder de indruk van de Red Bull RB19. "Ik heb zeker nog nooit een auto gezien die zo snel is," zei de zevenvoudig wereldkampioen. "Toen wij [Mercedes] snel waren, waren we niet zó snel. Ik denk dat dit de snelste auto is die ik heb gezien, zeker vergeleken met de rest." De opmerking van Hamilton leidde tot veel speculatie over de topsnelheidssuperioriteit van Red Bull Racing en hoe die bereikt werd.

Hoewel het duidelijk is dat de auto van Red Bull aerodynamisch zeer efficiënt is, kwam de focus te liggen op de snelheidsverbetering die Red Bull lijkt te krijgen door zijn DRS te openen. In tegenstelling tot wat velen denken, zijn er verschillen in de doeltreffendheid van DRS tussen de teams, afhankelijk van de vorm van hun vleugels. Want hoewel er een verplichte maximale opening is van 85 millimeter die geopend kan worden tussen het hoofdvlak en de bovenste flap, die gecontroleerd wordt door de FIA (hieronder), kan de effectiviteit ervan worden afgesteld door middel van de algemene ontwerpkenmerken van de vleugels.

Ferrari F1-75 DRS check Foto: Giorgio Piola

Afgestemde achtervleugels

In plaats van een trucje van Red Bull, lijkt het antwoord neer te komen op iets heel eenvoudigs: een vleugel die perfect is afgestemd op de eisen van het circuit van Jeddah. Teams creëren een reeks achtervleugels voor de verschillende circuits die het Formule 1-circus in de loop van het seizoen aandoet. Deze worden vaak gecategoriseerd als low, medium en high downforce. Maar er zijn vaak veel meer opties beschikbaar dan slechts één type voor elk niveau van downforce.

Voor veel teams hebben de beperkte middelen en het kostenplafond geleid tot een vermindering van het aantal op maat gemaakte vleugeloplossingen, in vergelijking met het vorige reglementaire tijdperk. Omdat een locatie met weinig downforce en hoge snelheid als Saudi-Arabië de tweede plaats op de kalender inneemt, hadden veel teams er nog geen op maat gemaakte optie in hun pakket zitten.

Red Bull RB19 achtervleugel

Red Bull had dat wel (zie hierboven), met de nieuwe vleugel die dezelfde algemene lay-out volgde als de versie die in Bahrein werd gebruikt. Er waren wel aanpassingen aan het hoofdvlak, de bovenste flap en de eindplaatovergangen om de downforce en luchtweerstand te verlagen, terwijl ook de DRS-delta verschoof ten opzichte van de vleugel die in Bahrein werd gebruikt.

Bovendien gebruikte Red Bull maar één balkvleugelelement. Dit heeft niet alleen directe gevolgen voor de downforce en de weerstand die worden gegenereerd, maar leidt ook tot veranderingen in het gedrag van de diffuser en de achtervleugel, aangezien die aerodynamisch gezien allemaal met elkaar communiceren. Die relatie heeft ook invloed op de prestaties van de auto, wanneer DRS is in- en uitgeschakeld. Wat betekent dat het altijd een afweging is tussen hoe de auto presteert in het verkeer en in de vrije lucht.

Getrimde kleppen

Terwijl de vleugel van Red Bull perfect was voor een hogesnelheidcircuit als in Saoedi-Arabië, gebruikten de naaste rivalen allemaal aangepaste versies van hun vleugel in Bahrein. De belangrijkste verandering bij Mercedes was bijvoorbeeld een aangepaste bovenflap. Die zorgde weliswaar voor een snelheidsverhoging op rechte stukken wanneer DRS was uitgeschakeld, omdat hij minder downforce en luchtweerstand veroorzaakte, maar het was onwaarschijnlijk dat hij in vergelijking met de standaardklep extra prestaties zou leveren wanneer DRS was geopend.

Nadat Mercedes de getrimde flap tijdens de vrije training had getest, koos het ervoor om de optie met meer downforce te gebruiken en concentreerde het zich in plaats daarvan op wijzigingen aan de eindplaatuitsnijding. Dit volgt de aanpak van Mercedes tijdens verschillende races in 2022, toen ze koos voor geen uitsparing in de bovenhoek.

Mercedes W13 achtervleugel vergelijking Foto: Giorgio Piola

Dit deel van de vleugel is bijzonder gevoelig voor de opgewekte luchtweerstand, omdat er een sterke werveling ontstaat als de verschillende drukgradiënten tegen elkaar botsen. De wijzigingen in het reglement voor 2022 hebben dit enigszins verzacht om de auto's beter te laten volgen. Het blijft een aërodynamisch raadsel dat moet worden opgelost en waarvoor alle teams verschillende oplossingen hebben, aangezien ze nu minder hulpmiddelen tot hun beschikking hebben. Mercedes had een nieuwe oplossing in Saudi-Arabië, waarbij de achterrand van de tipsectie en het uitgesneden paneel werden teruggesneden.

Combinatie

Uiteindelijk lijkt er geen groot geheim verborgen te zitten in DRS van Red Bull Racing, dat de andere teams niet hebben ontdekt. Het was simpelweg een combinatie van een achtervleugel, balkvleugel en DRS-delta die specifieker zijn voor het circuit, terwijl de anderen hebben aangepast wat ze in Bahrein gebruikten. Dat is de afweging, zowel wat betreft het ontwerp als de manier waarop je de ontwikkeling over het hele jaar beheert tegen de achtergrond van de beperkte middelen en het kostenplafond. Anderen zouden, relatief gezien, in de loop van het seizoen op andere circuits beter moeten presteren, omdat ze vleugels hebben die beter geschikt zijn voor andere locaties.

Hoe dan ook, het is duidelijk dat de RB19 overall met kop en schouders boven de rest uitsteekt doordat alle ontwerpkenmerken perfect samenwerken.