Na elke Grand Prix zet Motorsport.com de leukste en meest opvallendste statistieken van het weekend op een rij. Dit zijn de feiten en cijfers na de finalerace in Abu Dhabi.

Het evenement en de deelnemers

>>> Dit was de 13e editie van de Grand Prix van Abu Dhabi. Alle races vonden plaats op het Yas Marina Circuit.

>>> Kimi Raikkonen noteerde zijn 349e en tevens laatste Grand Prix-start. Daarmee heeft hij het recordaantal in handen. Fernando Alonso staat nu op 334 en zal dit record in principe in 2022 verbreken. Rubens Barrichello volgt op 323.

>>> Lance Stroll stond voor de 100e keer aan de start van een Formule 1-race. Daarmee is hij de 74e rijder uit de F1-historie die deze mijlpaal bereikt.

>>> Antonio Giovinazzi verlaat de Formule 1 met 62 starts achter de naam, evenveel als JJ Lehto.

>>> Het was de 100e en laatste Grand Prix voor Lewis Hamilton en Valtteri Bottas als teamgenoten bij Mercedes. Dit is de tweede langste samenwerking in de historie, achter Michael Schumacher en Rubens Barrichello bij Ferrari (104 GP’s), en net voor Mika Hakkinen en David Coulthard bij McLaren (99).

De kwalificatie

>>> Max Verstappen scoorde de 13e pole-position uit zijn loopbaan en komt daarmee op gelijke hoogte met Graham Hill, Jack Brabham en Jacques Villeneuve. Hij is de 17e rijder die tien of meer poles in een seizoen bij elkaar rijdt, maar is de eerste die daarmee in minder dan de helft van het aantal races van het seizoen op P1 mag vertrekken (45,45 procent).

>>> Het was de 73 pole voor Red Bull als constructeur en de 90e voor Honda als motorleverancier.

>>> Voor Lewis Hamilton was dit zijn 173e front row start, een uitbreiding van het record dat hij zelf in handen heeft. Voor Verstappen was het zijn 29e.

>>> Voor de 101e opeenvolgende maal, en daarmee zijn vijf volledige seizoenen in dienst van Mercedes, kwalificeerde Valtteri Bottas zich in de top 10 (voordat eventuele gridstraffen zijn toegepast).

De race

>>> Max Verstappen werd voor de eerste maal Formule 1-wereldkampioen. Hij is de 34e kampioen in de historie van de sport en de eerste Nederlander. En daarnaast de eerste non-Mercedes-coureur in het hybridetijdperk.

>>> Voor de vierde maal werd de kampioen in Abu Dhabi gekroond, na Sebastian Vettel (2010), Lewis Hamilton (2014) en Nico Rosberg (2016).

>>> Voor het eerst sinds Ayrton Senna in 1991 werd de wereldkampioen aangedreven door een Honda-motorblok.

>>> Mercedes werd voor de achtste opeenvolgende maal gekroond tot wereldkampioen bij de constructeurs, een record.

>>> Voor het eerst sinds 2008 gingen de titels bij de coureurs en rijders naar twee verschillende teams.

>>> Max Verstappen won zijn 20e Formule 1-race en staat daarmee op gelijke hoogte met Mika Hakkinen.

>>> De Nederlander boekte bovendien zijn 10e zege van het seizoen. Voor de 11e keer in de historie boekte een rijder minimaal 10 overwinningen in een seizoen. Eerder deden Lewis Hamilton (6 keer), Sebastian Vettel (2 keer) en Michael Schumacher (2 keer) dat. De enige rijder die de wereldtitel niet won ondanks 10 of meer zeges, is Hamilton in 2016.

>>> Voor de zevende opeenvolgende keer ging de winst in Abu Dhabi naar de polesitter.

>>> Het was de 75e overwinning van Red Bull als constructeur en de 80e voor Honda als motorleverancier.

>>> Lewis Hamilton scoorde zijn 182e podium, een uitbreiding van zijn record, Max Verstappen pakte zijn 60e en komt daarmee op gelijke hoogte met schoonvader Nelson Piquet, en de 6e van Carlos Sainz (evenveel als onder meer Carlos Pace).

>>> Max Verstappen stond voor de 18e maal dit seizoen op het podium, in 22 Grands Prix. Dat is een nieuw record. Het vorige aantal stond op naam van Michael Schumacher (17/17 in 2002), Sebastian Vettel (17/19 in 2011) en Lewis Hamilton (17/19 in 2015, 17/21 in 2016, 2018 en 2019).

>>> Max Verstappen noteerde zijn 16e snelste raceronde, evenveel als Daniel Ricciardo.

>>> De Nederlander scoorde een hattrick met de pole, zege en snelste ronde. Dat deed hij voor de derde maal in zijn loopbaan. Michael Schumacher is met 22 de recordhouder.

>>> Met de uitvalbeurt van Antonio Giovinazzi is Carlos Sainz de enige rijder die in alle 22 races de finish heeft gehaald. Daarmee komt zijn serie opeenvolgende finishes op 29. Sainz heeft 1.294 van de 1.297 ronden afgelegd.

>>> Ferrari scoorde voor het tweede opeenvolgende seizoen geen overwinning. Dat is voor het eerst sinds 1992-1993, en slechts de tweede maal in de historie dat dit gebeurt.

>>> Yuki Tsunoda scoorde met de vierde plaats het beste resultaat uit zijn loopbaan.