Dat zou een ongelofelijk precedent scheppen

Het juridische proces wat Felipe Massa heeft opgestart bestaat uiteraard uit vele lagen. Naar mijn mening is er geen twijfel over mogelijk dat de Braziliaan terecht antwoorden wil over wat er nu echt gebeurd is aan het einde van 2008. Het oorspronkelijke interview met Bernie Ecclestone, waarin een samenzwering wordt gesuggereerd, is misschien niet 100 procent accuraat is over wat er echt gebeurd is. De details die naar buiten zijn gekomen over wat en wanneer de FIA wist over de crashgate-controverse, zorgen voor voldoende twijfel om een dieper onderzoek te rechtvaardigen.

Ik denk dat een herziening van de GP van Singapore op de manier die het team van Massa wenst - ofwel de gehele race schrappen ofwel de stand gebruiken voor de crash van Piquet - heel lastig wordt om te bewerkstelligen. Ik kan me geen enkel geval herinneren waarbij de misstappen van één team in een race ervoor zorgden dat de gehele race geschrapt werd. Dat zou een ongelofelijk precedent scheppen, wat niet noodzakelijk een goed iets is.

Welke richting de zaak ook opgaat, en welke argumenten het team van Massa ook opwerpt, het grootste succes voor hem zou wel eens kunnen zijn dat er een einde komt aan het mysterie over wat er in de winter van 2008 daadwerkelijke plaatsvond achter de schermen bij de FIA en Ecclestone. Als er een samenzwering was om zaken bewust stil te houden, wat tegen de statuten van de FIA indruist, moet dat publiekelijk bekendgemaakt worden. Maar zelfs als dergelijke zaken in de komende maanden boven water komen, blijft het lastig voor te stellen dat de GP van Singapore 2008 uit de geschiedenisboeken geschrapt wordt. De zwaarste straf die de FIA destijds had kunnen opleggen, was het gehele Renault-team uit de race te halen. En als dat nu alsnog gebeurt, dan helpt dat Massa nog steeds niet aan de titel.

Jonathan Noble, F1-journalist Motorsport.com

F1 heeft een geweldige kans om haar grootsheid te bewijzen

Naar mijn mening is het heel belangrijk om fouten gemaakt door een coureur, team en zelfs de wedstrijdleider te scheiden van een ‘gestolen’ race. Fouten horen bij de sport. Dat Ferrari de brandstofslang niet op tijd uit de auto heeft, hoort bij de sport. Dat Felipe Massa kansen mist om punten te scoren tot die noodlottige GP van Brazilië 2008 hoort er ook bij.

Crashgate was geen fout. Het was een opzettelijke, samengezworen, geplande actie. En dat hoort niet bij de sport. Ik denk dat Massa zo ver mogelijk moet gaan om de uitslag van de Singapore GP 2008 te laten schrappen. Wanneer de rechtbank - in welk land dan ook - dit begrijpt en besluit dat deze race niet langer hoort te bestaan, zou het een toonbeeld van grootsheid van F1 zijn door deze beslissing te accepteren.

Het is ongelofelijk hoeveel weerstand er is van F1-mensen over iets wat te maken heeft met eerlijkheid, integriteit en rechtvaardigheid. En dan heb ik het nog niet eens over hoe goed deze mensen die hierbij betrokken waren na 2008 met elkaar overweg konden. De Formule 1 als geheel heeft een geweldige kans om in deze zaak haar grootsheid te bewijzen, hoe gecompliceerd het ook mag zijn door personen erbij te moeten betrekken die nog altijd verbonden zijn aan de raceklasse.

Een ander element is Lewis Hamilton. In een ideale wereld zou de titel voor dat jaar gedeeld worden door de twee coureurs. Geen van beiden had er iets mee te maken. Als het niet op die manier gezien wordt en de titel wordt Hamilton afgenomen, dan neemt dat niets weg van de belangrijke rol die hij gespeeld heeft in de Formule 1. Hij blijft een van de grootste coureurs uit de historie.

Erick Gabriel, F1-verslaggever Motorsport.com Brazilië

Felipe had een ander doel moeten kiezen

Ik kan me de reactie van Felipe voorstellen toen hij de woorden van Bernie Ecclestone over de Singapore crashgate las. Ik begrijp zijn teleurstellend en zijn frustratie. Dus ik begrijp ook zijn reactie.

Tegelijkertijd hebben we het hier over een incident dat vijftien jaar geleden plaatsvond, waarbij grote, bekende namen betrokken waren. Naar mijn mening zou Felipe zich op deze personen moeten richten. Ik denk dat het onmogelijk is om het resultaat van het sportieve resultaat te veranderen, simpelweg omdat hetgeen wat gebeurd is, niet plaatsvond tijdens de laatste race van het seizoen. De deelnemers handelden in de laatste fase van het jaar op basis van waar zij op dat moment in het kampioenschap stonden.

Het enige doel dat Massa kan bereiken is financiële compensatie. Het moet echter gezegd worden dat de mensen die de FIA vandaag de dag besturen niets te maken hadden met deze kwestie. Het zou gek zijn als de FIA zou moeten betalen, gezien het feit dat vele van de direct betrokkenen nog steeds actief zijn.

Roberto Chinchero - F1-verslaggever Motorsport.com Italië

WK-uitslag veranderen is doos van Pandora die je niet moet willen openen

Op donderdag hing er op de Autodromo Nazionale Monza een spandoek met de tekst ‘Felipe Massa campione del mondo 2008’. Binnen 24 uur was het weg, wat aantoont hoe delicaat deze kwestie lijkt te zijn… Ik heb een tweeledige mening over deze zaak. Ten eerste vind ik dat Massa, zoals elke burger, het recht heeft om juridisch te doen wat hij wil. Hij voelt zich onrecht aangedaan en vindt dat hij al bijna vijftien jaar wereldkampioen zou moeten zijn. Wat dat betreft kunnen we hem zeker niet kwalijk nemen dat hij met de informatie die nu beschikbaar is het onderste uit de kan probeert te halen. Tegelijkertijd denk ik dat zijn pogingen tevergeefs zijn en voor de sport ook moeten zijn.

Hoezeer iedereen het recht heeft om zich hard te maken voor zijn eigen zaak, denk ik dat de uitslag van het wereldkampioenschap 2008 zo moet blijven. Miljoenen mensen keken in 2008 naar die zinderende finale in Brazilië en waren getuige van een van de meest intense momenten uit de recente historie van onze sport. Een bizarre ontknoping die dertien jaar later pas zou worden overtroffen qua hectiek. Daarom denk ik dat het er slecht uit zou zien voor F1 als het resultaat van die dag vijftien jaar na dato alsnog wordt aangepast. Ja, Massa heeft zeker een punt dat het eindresultaat misschien anders was geweest met een eerlijke race in Singapore, maar naar mijn mening had dat binnen een redelijk tijdsbestek afgehandeld moeten worden - en niet vijftien jaar later. Toegegeven, dat is hier natuurlijk ook meteen het grootste probleem.

Het veranderen van een WK-uitslag kan echter een doos van Pandora openen, waarmee het hek potentieel van de dam is. Het is een doos die F1, de FIA en bovenal de sport als geheel niet moeten willen openen. Want als het resultaat verandert, houdt dat in dat elk controversieel sportief resultaat meer dan een decennium later alsnog kan worden aangepast? Zet dat, vele jaren later gebaseerd op nieuwe informatie, de deur open voor iedereen die zich oneerlijk behandeld voelt? En betekent het ook dat fans pas vijftien of twintig jaar later de definitieve uitslag van een seizoen eens te horen krijgen?

Om min of meer dezelfde reden ben ik van mening dat het voor F1 zeer slecht was geweest als het protest van Mercedes na de Grand Prix van Abu Dhabi 2021 wel was gehonoreerd, door de uitslag van een race te wijzigen die door miljoenen fans over de gehele wereld werd bekeken en die - hoe gek het ook moge klinken voor sommigen - nog gewoon binnen de bandbreedten van het reglement verliep. Zoiets had zeker geleid tot een nieuw protest of juridische actie van de andere partij, waarbij de sport zelf altijd de grootste verliezer zou blijken. 2021 moet dus altijd zo in de boeken blijven staan en dat geldt ook voor gebeurtenissen van vijftien jaar geleden - behalve als er zoals in de wielrennerij doping of vals spel van de winnaar zelf opkomt, maar die vergelijking gaat hier natuurlijk mank. Dus ja, Massa heeft zoals ieder individu het volste recht om te vechten voor zijn zaak, maar nee, het zou niet goed afstralen op de Formule 1 als geheel als het resultaat van elk spannend of van elk controversieel moment lang nadat de trofeeën zijn uitgereikt nog aangepast kan worden.

Ronald Vording, F1-journalist Motorsport.com Nederland

Dit is niet de manier waarop je kampioen wilt worden

Ik heb hier gemengde gevoelens over. Ten eerste begrijp ik waarom hij zijn rechten najaagt. Als hem onrecht is aangedaan, en daar lijkt het op, vind ik het prima dat hij erachteraan gaat. Zelfs om er wat geld uit te halen, daar is niets mis mee, ook al zegt Felipe dat dat niet zijn doel is. Maar ik denk niet dat hij blij is als hij de titel achter de groene tafel krijgt - al denk ik sowieso niet dat dat gaat gebeuren. Ik denk niet dat dat de manier is waarop je kampioen wilt worden. Het voelt gewoon niet goed voor hem, daar ben ik vrij zeker van.

Het andere dat ik wat storend vind aan dit geheel is dat, als Singapore anders was verlopen, de gehele tweede seizoenshelft compleet anders was verlopen. Het werkt als een ‘butterfly-effect’. Als de uitslag van Singapore verandert, hoe kan je met terugwerkende kracht veranderen wat er verder nog meer anders was gegaan?

Heeft hij een kans? Ik kan me voorstellen dat hij enige vorm van financiële compensatie krijgt, maar ik kan me niet voorstellen dat hij tot wereldkampioen wordt uitgeroepen. En ik denk niet dat dat fair is ten opzichte van de mensen die de FIA en FOM runnen, want de meesten van hen waren niet betrokken bij deze kwestie.

Christian Nimmervoll - F1-expert Motorsport-Total.com, Formel1.de