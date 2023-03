Lewis Hamilton voegde zich in 2020 bij het zeer selecte clubje van coureurs met zeven wereldtitels in de Formule 1. Hij evenaarde daarmee Michael Schumacher, die tussen 1994 en 2004 zeven keer met het kampioenschap aan de haal ging. In de statistieken zijn zij daarmee gedeeld recordkampioen in de koningsklasse, maar Bernie Ecclestone houdt er een andere visie op na. De voormalig topman van de Formule 1, die in 2017 na de overname door Liberty Media van het toneel verdween, ziet Hamilton namelijk niet als de echte kampioen van 2008. De toenmalig McLaren-coureur rekende destijds in de titelstrijd af met Felipe Massa, nadat hij in de laatste bocht van de laatste race een beslissende inhaalactie plaatste op Timo Glock.

In de ogen van Ecclestone is Massa echter de rechtmatige kampioen van 2008 en dat heeft alles te maken met de Crashgate tijdens de GP van Singapore van dat jaar. Nelson Piquet jr. crashte tijdens die race en veroorzaakte daarmee een safety car-fase, waar teamgenoot Fernando Alonso optimaal van kon profiteren. De Spanjaard zou na zijn mislukte kwalificatie zelfs de race winnen. Het was een verhaal dat te mooi leek om waar te zijn en uiteindelijk zou blijken dat dit ook zo was. Na zijn ontslag in 2009 gaf Piquet toe dat hij de opdracht had gekregen om met opzet te crashen, zodat Alonso kon profiteren van de safety car-fase. De hele saga leidde uiteindelijk tot schorsingen voor Renault-teambaas Flavio Briatore en topengineer Pat Symonds.

FIA en F1 in 2008 al op de hoogte van gebeurtenissen

Hoewel Crashgate pas in 2009 aan het licht kwam, bleken F1 en de FIA al eerder op de hoogte van de situatie. Dat geeft Ecclestone toe bij F1-Insider. "Max Mosley en ik werden tijdens het seizoen 2008 al geïnformeerd over wat er in Singapore was voorgevallen. Piquet junior had zijn vader Nelson verteld dat het team hem had gevraagd om op een bepaald punt te crashen, zodat hij teamgenoot Alonso kon helpen met een safety car-fase", vertelde de inmiddels 92-jarige Brit, die Piquet in eerste instantie wist te overtuigen om de noodklok niet te luiden. "We besloten om op dat moment niets te doen. We wilden de sport beschermen en behoeden voor een enorm schandaal."

De uitslag van de GP van Singapore bleef zodoende staan. Hamilton sloot die race af op de derde plek, terwijl Massa puntloos bleef na een mislukte pitstop toen hij aan de leiding lag - nota bene tijdens de neutralisatie die Piquet veroorzaakte. De zes punten die Hamilton die dag pakte, bleken uiteindelijk belangrijk voor de uitslag van het kampioenschap. De Brit sloot het seizoen namelijk af met één punt meer dan Massa. "Toentertijd was er een regel dat er niet meer aan de uitslag van het wereldkampioenschap gekomen mocht worden na het uitreiken van de FIA-awards. Hamilton kreeg daarom de WK-trofee en alles was in orde", vervolgt Ecclestone.

'Massa had wereldkampioen van 2008 moeten zijn'

Minder dan een jaar later kwam het verhaal van Crashgate alsnog naar buiten en was het schandaal dus alsnog een feit. Nu, ruim veertien jaar na het incident, is Ecclestone van mening dat er anders gehandeld had moeten worden. "We hadden toen genoeg informatie om de zaak te onderzoeken. Volgens de statuten hadden we de uitslag in Singapore onder deze omstandigheden moeten schrappen, waardoor deze niet mee zou tellen voor het kampioenschap. Dan was niet Lewis Hamilton, maar Felipe Massa kampioen geworden", aldus Ecclestone. "Vandaag de dag had ik de zaak anders aangepakt. Daarom is Michael Schumacher voor mij nog altijd de enige recordkampioen, zelfs als de statistieken iets anders zeggen."