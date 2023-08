De voormalig Ferrari-rijder liet eerder in een exclusief interview met Motorsport.com al weten dat hij overwoog om de kwestie voor de rechter te brengen, nadat bekend was geworden dat voormalig FIA-president Max Mosley en toenmalig F1-baas Bernie Ecclestone in 2008 al op de hoogte waren van Crashgate, dat tijdens de Grand Prix van Singapore van dat jaar plaatsvond.

Er is door de advocaten van Massa een brief gestuurd naar de betrokken entiteiten in het proces. Dit is een verplichte stap onder de Britse wet en wordt een Letter before claim genoemd, die wordt uitgevoerd voordat de gerechtelijke procedure begint. In de brief, gericht aan F1-topman Stefano Domenicali, die in 2008 Ferrari-teambaas was, en FIA-president Mohammed ben Sulayem, staat dat de Braziliaan advocaten heeft in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, de Verenigde Staten, Zwitserland en Frankrijk. In de twee laatstgenoemde landen is de FIA actief, terwijl de FOM in Groot-Brittannië en Amerika zit.

Volgens het document, dat is ingezien door Motorsport.com, beweert de verdediging van Massa dat de Braziliaan het slachtoffer is van een samenzwering van de FIA en FOM, die opzettelijk geen actie ondernamen, zelfs nadat ze op de hoogte waren van de zaak. In de brief wordt ook gesproken over het schenden van artikelen in de FIA-reglementen en de Internationale Sportieve Code over gedrag ten gunste van de integriteit van de sport. Volgens de advocaten zouden de gevolgen van de acties van de FIA en FOM de Braziliaan tientallen miljoenen euro's aan gederfde inkomsten en bonussen hebben gekost. "Simpel gezegd is Massa de terechte kampioen van 2008 en hebben F1 en de FIA het wangedrag dat hem die titel ontnam bewust genegeerd", aldus de brief. "Massa kan zijn verliezen niet volledig becijferen, maar schat dat deze waarschijnlijk meer dan tientallen miljoenen euro's bedragen. Dit bedrag dekt niet de ernstige morele en reputatieschade die hij heeft geleden."

Als hij geen gepast antwoord krijgt op zijn eisen, onderneemt Massa juridische stappen om compensatie te krijgen voor de schade die hij heeft geleden, maar wil hij ook erkenning dat hij kampioen van 2008 zou zijn geworden als deze illegale acties er niet waren geweest. In de brief staat verder dat als er binnen twee weken geen reactie komt, de advocaten de opdracht krijgen om een gerechtelijke procedure te starten.