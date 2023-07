Nyck is het voornaamste slachtoffer van de terugval van AlphaTauri

Nyck de Vries zo snel ontslaan is een ongelofelijk hard besluit en, als het aan mij lag, had ik hem voor de rest van het jaar behouden om hem in elk geval de kans te geven zijn vorm te hervinden. De AlphaTauri lijkt dit jaar zeer lastig te besturen. De boordradioberichten van Yuki Tsunoda leggen de problemen van de AT04 bloot. Om een rookie, die bijna zijn gehele carrière in heel andere machines heeft gereden, in de auto te zetten zonder hem echt een kans te geven, wijst erop dat het topmanagement van Red Bull niet echt wilde investeren om het beste uit De Vries te halen. Het werd een Catch-22 situatie, en de Nederlander kon dat nooit winnen.

De pure snelheid ontbrak inderdaad, en De Vries is niet in staat geweest om het maximale te halen uit de schaarse momenten waarop de auto punten zou kunnen halen. Het werd echter wel beter. De laatste races verliepen grotendeels probleemloos en De Vries kwam elke ronde dichter bij de benchmark van Tsunoda. Het lijkt erop dat Red Bull en AlphaTauri andere plannen hadden voor 2024, met name met de aanstaande rebranding van het team, en De Vries was overbodig. Maar dat is 2024, en De Vries heeft dit seizoen nauwelijks een serieuze kans in F1 gekregen, laat staan om een plekje voor volgend jaar te bemachtigen aangezien de geruchten al zo snel de kop op staken. Zijn heroïsche puntenfinish voor Williams liet zien waartoe hij in staat is met een betere auto. Hij is het voornaamste slachtoffer van de terugval van AlphaTauri dit seizoen. En daar verdient hij sympathie voor.

Jake Boxall-Legge - F1-journalist Autosport.com/Motorsport.com

Dat is niet de juiste manier om een coureur te laten floreren

Nyck de Vries, AlphaTauri AT04 Foto: Erik Junius

Red Bull heeft het volste recht om De Vries te laten gaan, uiteraard, maar ze hebben dat nooit eerder zo vroeg gedaan. Naar mijn mening verdient een rookie meer tijd om zichzelf te bewijzen. Ja, De Vries kwam snelheid tekort, maar hij stond niet zo ver achter Tsunoda (zijn gemiddelde achterstand in de kwalificatie sinds Miami was 0,14 seconden) en de omstandigheden hielpen ook niet echt aangezien hij al vanaf het begin onder druk werd gezet door Red Bull.

Dat is niet de juiste manier om een coureur te laten floreren. Naar mijn mening had hij een volledig seizoen verdiend om te laten zien waartoe hij daadwerkelijk in staat is, ongeacht wie hem vervangt. En ik weet ook niet zeker of Ricciardo het beter gaat doen, maar ik vermoed dat het een manier is om hem te evalueren voor het hoofdteam in 2024.

Benjamin Vinel - F1-verslaggever Motorsport.com Frankrijk

Marko zoekt naar speciale rijders

Toen Helmut Marko besloot om Nyck de Vries een kans te geven, nam hij een beslissing op basis van zijn onderbuikgevoel, kort na het Monza-weekend. Wanneer je een coureur kiest op basis van slechts één race, kan het gebeuren dat je hem na tien races ontslaat. Er was een reden waarom De Vries nooit promoveerde bij het Mercedes F1 Team, en Marko begrijpt dat nu. Dit is opnieuw een bewijs wat voor drama het Red Bull Junior Programme de afgelopen vijf jaar is geweest.

Het is niet alleen een kwestie van snelheid, maar ook van het pakket. Ik denk dat Nyck gezien wordt als een goede coureur, maar geen speciale. En Marko zoekt naar speciale rijders. Hij denkt intelligenter te zijn dan anderen, in staat om goud te vinden bij rijders die door andere teams zijn ontslagen, en dat is iets te arrogant.

Roberto Chinchero - F1-verslaggever Motorsport.com Italië

De Vries kan niet behandeld worden als een ‘normale rookie’

Max Verstappen, Red Bull Racing, Nyck de Vries, Scuderia AlphaTauri Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Gezien de omstandigheden bij Red Bull en AlphaTauri en hoe ze rijders behandelden die niet in staat waren om te presteren op het niveau wat Helmut Marko, Christian Horner en Franz Tost wilden, verbaast het me totaal niet dat ze besloten hebben om Nyck de Vries aan de kant te schuiven.

Matige prestaties, individuele fouten en het gat ten opzichte van teamgenoot Yuki Tsunoda gaf hen geen andere optie dan snel te handelen. De Vries kan niet behandeld worden als een ‘normale rookie’. Hij heeft veel ervaring en heeft zelfs titels gewonnen. De Vries sprak vorig jaar tijdens een aflevering van Drive to Survive op Netflix stevige taal, maar was niet in staat om de daad bij het woord te voegen.

Het enige aspect wat we kunnen bekritiseren is de timing. Red Bull liet hem geloven dat hij tot de zomerstop in de AlphaTauri zou zitten, waarna zijn progressie geëvalueerd zou worden. Het lijkt oneerlijk naar hem toe dat hij al voor Hongarije ontslagen is. Maar nogmaals: zo is het leven bij Red Bull. Iedereen die daar zijn handtekening zet, weet dat.

Ik wens Nyck de Vries het beste voor de toekomst en ik hoop dat Daniel Ricciardo in staat is om de leegte te vullen die bij AlphaTauri heerst. Dat wordt geen eenvoudige taak, zelfs niet voor hem.

Kevin Scheuren - F1-verslaggever Motorsport.com Duitsland

Dit heeft meer te maken met Ricciardo dan met Nyck, en deels ook met Sergio Perez

Verdient Nyck het om ontslagen te worden? Nee, zeker niet. Een half seizoen voor een rookie is niet voldoende om een definitief oordeel te vellen over prestaties en potentieel, maar ik denk dat Nyck gewoonweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek was.

Naar mijn mening heeft dit meer te maken met Ricciardo dan met Nyck, en deels ook met Sergio Perez. Er wordt veel gesproken over het mogelijke vertrek van Perez bij Red Bull Racing en waar rook is, is vuur. Ik denk dat de terugkeer van Ricciardo op de grid met AlphaTauri een teken is dat Red Bull serieus bekijkt wie Perez kan vervangen. Zouden ze dapper genoeg zijn om Ricciardo na twee slechte seizoenen bij McLaren meteen een Red Bull-zitje voor 2024 te geven? Dat zou heel dapper zijn, zelfs voor Red Bull. Ik zie het als een test. Daniel heeft een half seizoen de tijd om te bewijzen dat hij het nog steeds in zich heeft. En als dat zo is, wees niet verrast als hij volgend jaar in een Red Bull zit.

En voor Nyck… Het is ongelukkig, het is wreed. Maar zo is de Formule 1. Het is een keiharde business. Een jaar geleden droomde hij er niet eens van F1-coureur te zijn, en Red Bull gaf hem de kans. Was het te kort? Absoluut. Maar hij heeft de kans gehad. Als hij voor Yuki Tsunoda stond - en, laten we eerlijk zijn, dat is niet bepaald de maatstaf in F1 - dan had het de Japanner kunnen zijn die zijn plek had verloren.

Oleg Karpov - Redacteur GP Racing Magazine