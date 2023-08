Het stoeltje naast Verstappen is het moeilijkste zitje om te hebben

Ten eerste vind ik de hele Perez-discussie een tikkeltje opportunistisch. Na twee overwinningen van Perez aan het begin van dit seizoen voorspelden meerdere analisten nogal voorbarig een 'echt titelgevecht' tussen hem en Verstappen te krijgen. Na zijn crashes en de slechte kwalificatierun hoorden we diezelfde mensen zeggen dat Marko hem maar moest ontslaan. De waarheid ligt natuurlijk in het midden en is veel genuanceerder. Checo zal Max nooit verslaan over een heel seizoen, waardoor hij gewoon een stabiele tweede coureur moet zijn en dat mentaal ook moet accepteren. Zijn crashes en met name het tonen van de Newey-vloer kunnen op lange termijn misschien pijnlijk blijken, maar los daarvan is er niet meteen een reden om afscheid te nemen. Qua prestaties en pure snelheid is er namelijk geen coureur beschikbaar die Verstappen in 2024 wel bij kan benen in de Red Bull-auto. Daarnaast zijn de mindere dagen van Perez tot dusver nog niet zo heel pijnlijk gebleken: in realiteit kan Verstappen het constructeurskampioenschap dit jaar wel in zijn eentje binnenhalen, waardoor Checo alleen moet zorgen dat hij tweede wordt in het coureurskampioenschap.

Als hij dat doet, denk ik dat Red Bull voor 2024 nog wel aan hem vast kan houden en nadien rustig kan zoeken naar opties voor de langere termijn – hetgeen los van de prestaties sowieso eens moet gebeuren. Het geeft Red Bull meer tijd om te analyseren hoe de interne strijd tussen Tsunoda en Ricciardo gaat verlopen, al denk ik dat Norris of Piastri qua puur talent hoger op het wensenlijstje moet staan. De eerste is ook nog eens bevriend met Max, hetgeen kan helpen. Maar goed, zelfs dan komen er nog twee hele belangrijke vragen op: kan iemand Verstappen consistent bijhouden in een Red Bull-auto die hem momenteel zeer goed ligt? Waarschijnlijk niet en dat leidt meteen tot de tweede vraag: is het dan niet beter voor Lando of Oscar om eerste coureur te zijn bij bijvoorbeeld McLaren dan nummer twee bij Red Bull? De Checo-discussies laat vooral zien wat we eigenlijk al wisten: dat het stoeltje naast Verstappen op dit moment het moeilijkste zitje is om te hebben. Als je Perez inruilt voor een andere coureur, zal die daar ook achter komen. Zo kon Ricciardo Verstappen bij tijd en wijlen van repliek dienen tijdens zijn vorige Red Bull-stint, maar is Verstappen inmiddels een andere coureur geworden.

Ronald Vording, F1-journalist Motorsport.com Nederland

Het is voor iedereen lastig om het op te nemen tegen Verstappen in ‘zijn Red Bull’

Na de eerste twaalf races van het seizoen 2023 is het gat tussen Max Verstappen en Sergio Perez 125 punten, mede te danken aan het aantal overwinningen: tien tegen twee. We hebben het hier over twee coureurs die rijden voor hetzelfde team en - totdat het tegendeel bewezen wordt - beschikken over dezelfde auto.

Race na race gingen we van de lofzang voor Verstappen naar de progressieve toename van twijfel over de prestaties van Perez. En die twijfel is gerechtvaardigd: heeft Max echt zo’n superieure marge ten opzichte van een topcoureur, of misschien is de coureur in kwestie toch helemaal niet zo goed?

Verdient Sergio Perez het om in een Red Bull te rijden of is er iemand op de markt die het beter kan doen? Ik denk dat Checo vandaag de dag perfect is voor een team dat al haar doelen behaalt. Hij staat op de tweede plaats in het wereldkampioenschap, hij zorgt binnen het team niet voor problemen, en bovendien zijn er op de rijdersmarkt geen mogelijke vervangers beschikbaar die een beter cv kunnen overleggen.

Daarbovenop is het momenteel voor iedereen lastig om het op te nemen tegen Verstappen in ‘zijn Red Bull’, een team dat de voorbije jaren om Max heen gegroeid en gevormd is. Zolang Verstappen blijft winnen, heeft Red Bull geen reden om Perez te vervangen.

Roberto Chinchero - F1-verslaggever Motorsport.com Italië

Waarom zou je Perez inwisselen?

Het zou zeer verrassend zijn als Red Bull in 2024 geen gebruik meer maakt van de dienst van Perez, aangezien hij over zijn inzinking heen lijkt die hem na de Grand Prix van Miami parten speelde. De huidige verzameling jonge talenten van Red Bull is niet meer dan solide, en dus staat er geen directe opvolger van Max Verstappen klaar. Yuki Tsunoda heeft zich significant verbeterd, maar heeft mogelijk nog een jaar bij AlphaTauri nodig om hem echt te kunnen beoordelen waar hij staat, en Daniel Ricciardo lijkt zich op te moeten maken voor een volledig seizoen bij het Italiaanse team. Dus alles bij elkaar opgeteld: waarom zou je Perez inwisselen? Zelfs met zijn terugval eerder dit jaar, staat hij nog tweede in het kampioenschap. Red Bull weet waartoe hij in staat is, het is aan het team om het beste uit hem te halen.

Jake Boxall-Legge - F1-journalist Autosport.com/Motorsport.com

Het is uitgesloten om twee topniveau ‘alfa-rijders’ in het team te hebben

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Foto: Red Bull Content Pool

Ik denk dat de vraag afhangt van twee variabelen. Ten eerste: heeft Sergio Perez ook na de zomerpauze een hoog percentage slechte kwalificatieoptredens? En ten tweede: presteert Daniel Ricciardo op hoog niveau bij AlphaTauri en is hij DUIDELIJK sneller dan Yuki Tsunoda?

ALS deze twee vragen richting het einde van het seizoen met ‘ja’ beantwoord worden, dan is het naar mijn mening onvermijdelijk dat Helmut Marko en Christian Horner op z’n minst overwegen om de rijders om te draaien en Ricciardo in de Red Bull te zetten. Perez heeft een goed weekend afgeleverd in België. Zo lang hij dat blijft doen, ben ik er vrij zeker van dat Red Bull zijn contract tot het einde van 2024 respecteert.

ALS zo’n wissel ooit zou gebeuren, dan betekent dat het einde van Perez bij Red Bull. Helmut Marko bevestigde in een recent interview aan mij dat hij geen typisch Red Bull Junior-contract heeft waardoor Red Bull een rijder tussen de teams kan schuiven. Perez heeft enkel een Red Bull Racing-, en geen Red Bull-contract.

ALS Perez zou vertrekken, zie ik enkel Ricciardo zijn plek innemen. Dat betekent dat er een cockpit beschikbaar komt bij AlphaTauri. Liam Lawson zou daarvoor natuurlijk in aanmerking komen. Hij doet het momenteel supergoed in Japan en er is geen enkele andere Red Bull-junior zo klaar voor F1 als hij.

Toen Perez eind 2020 aangesteld werd door Red Bull, was Nico Hülkenberg de andere potentiële kandidaat voor het zitje. In Duitsland gaat het gerucht dat hij nu een potentiële vervanger is van Perez bij Red Bull Racing. Voor zover ik vernomen heb, is daar niets van waar. Nico is 35 en zoals Marko recentelijk zei in een interview met Sky Duitsland, is het DNA van Red Bull om sterren te creëren in plaats van rijders te kopen. Een 35-jarige die nooit op het podium heeft gestaan, past dan ook niet in dat profiel. Marko bevestigde aan mij echter wel dat de combinatie van de uitstekende kwalificatievaardigheden van Hülkenberg en de racecraft van Perez een perfecte match zou zijn. Wishful thinking.

Uiteindelijk zal het voor Red Bull heel erg lastig zijn om iemand te vinden die beter is naast Max dan Perez. Met het oog op teammanagement is het uitgesloten om twee topniveau ‘alfa-rijders’ in het team te hebben. En van alle andere rijders is er naar mijn sterke mening niemand beschikbaar die beter is dan Perez. Hij is een briljante racer, hij staat tweede in het kampioenschap, en heeft in Abu Dhabi 2021 bewezen dat hij de beste wingman ter wereld voor Max kan zijn. Dat is precies waar zijn werk om draait. Waarschijnlijk niet in de ogen van Checo, maar wel vanuit het management van Red Bull gezien.

En het falen van Pierre Gasly en Alex Albon, twee coureurs die hun kwaliteiten hebben bewezen na hun Red Bull-fiasco als teamgenoot van Max, bewijst hoe goed Perez het eigenlijk doet. Niemand komt in de buurt van Max in deze specifieke door Adrian Newey ontworpen auto. Zelfs, naar mijn mening, mannen als Lewis Hamilton, Charles Leclerc en George Russell niet. Laat staan minder goede coureurs. Dus, zoals Marko me recentelijk vertelde: “We zien geen noodzaak om actie te ondernemen”. Ik denk dat hij de waarheid zegt. Enkel Perez kan deze noodzaak veroorzaken als hij verzaakt om regelmatig op de eerste twee startrijen te kwalificeren.

Christian Nimmervoll - F1-expert Motorsport-Total.com, Formel1.de

Zijn prestaties in de voorbije zeven races zijn de beste auto van het veld niet waardig

Sergio Perez, Red Bull Racing Foto: Sam Bloxham / Motorsport Images

Verdient Perez het om in 2024 bij Red Bull te blijven? Zijn prestaties in de voorbije zeven races zijn, op z’n zachtst gezegd, de beste auto van het veld niet waardig. Hij was in de eerste Red Bull-coureur sinds David Coulthard in 2008 die vijfmaal op rij Q3 miste. Dat zegt veel! Ik weet niet of iemand Verstappen zou kunnen verslaan - hij is op dit moment echt een klasse apart - maar bepaalde coureurs kunnen er zeker dichter bij in de buurt staan dan dit.

Blijft Perez in 2024 bij Red Bull? Het zou me niet verbazen. Red Bull is dominant genoeg dat ze het zich kunnen veroorloven dat hij niet elke race op P2 eindigt. Hij staat tenslotte nog steeds tweede in het kampioenschap. Tenzij Ricciardo Tsunoda vermorzelt in de tweede helft van het seizoen (andersom lijkt op dit moment nog minder aannemelijk), kan ik me niet voorstellen dat Red Bull een wijziging doorvoert.

Benjamin Vinel, F1-verslaggever Motorsport.com Frankrijk

Als ik Marko en Horner was, zou ik Nico Hülkenberg serieus overwegen

Ten eerste zou ik heel graag willen weten wat Checo zelf denkt over zijn positie. Het standpunt van Red Bull is vrij duidelijk: ze zijn blij met Max als teamleider, en ze hebben niemand anders nodig om races te winnen - enkel bij uitvalbeurten natuurlijk. Zo bezien is er slechts één mogelijke rol voor Checo bij het team, en dat is van tweede viool. Ik weet zeker dat er in het contract van Perez niets expliciet over vermeld staat, en ik weet zeker dat de Red Bull-bazen niet de noodzaak voelden om zoiets op papier te zetten: Verstappen is meer dan goed genoeg om zichzelf op de baan tot nummer 1 te maken. Horner en Marko hebben genoeg gezien in F1 om te weten dat nagenoeg niemand dat niveau kan evenaren. Maar voor hen is er maar één rol die Checo kan spelen, en dat is van nummer twee - ook al staat het nergens zwart-op-wit.

Maar ziet Perez het zelf ook zo? Is hij blij met zijn status als wingman? Nu niet, uiteraard. Nu, met een achterstand van meer dan honderd punten, is duidelijk dat hij geen kans meer maakt op de titel. Maar aan het begin van het jaar zag hij zichzelf als titelkandidaat. En hij probeert zichzelf voor volgend jaar misschien opnieuw te motiveren, om nog meer druk op zichzelf te leggen om het nagenoeg onmogelijke te proberen. Checo kennende, denk ik dat hij dat gaat doen. Hij komt van ver en beschikt over de beste auto van het veld. Het is niet meer dan logisch dat hij voor het hoogst haalbare gaat. En daar is ook niets mis mee. Behalve dat zijn team niet wil dat hij dat doel heeft.

En dat is de grootste vraag voor Checo zelf. Een Perez die zijn rol als nummer twee accepteert, is een ideale teamgenoot voor Verstappen. Een Perez die denkt dat hij Max kan verslaan, is de coureur die we dit jaar hebben gezien. Miami was wat mij betreft het echte keerpunt. Om te zien hoe ontspannen Verstappen was na zijn fout in de kwalificatie, en hoe gemakkelijk hij niet alleen door het veld naar voren kwam maar ook Sergio zelf inhaalde, was misschien lastig te accepteren.

Checo begon het jaar met twee zeges in vier races en een sprintoverwinning in Baku, maar hij had het geluk aan zijn zijde in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan. Hij profiteerde optimaal van de pech bij Max, maar ondanks de negende startplaats van de Nederlander in Miami kwam Perez nog steeds te kort voor de overwinning. Het moet zeer pijnlijk zijn om te zien dat iemand zoveel beter is dan jij bent. Zeker voor iemand die droomt van de wereldtitel. Ik denk dat sommige incidenten van Sergio dit jaar toeval zijn, maar tegelijkertijd ben ik niet verrast dat zijn prestaties na Miami minder werden. Want ik denk dat dat het punt was waarop Checo zich realiseerde dat al het harde werk in het voorseizoen, zijn hele zoektocht naar meer snelheid, nog steeds niet voldoende was.

De echte vraag voor Red Bull draait wat mij betreft om de mindset van Checo. Is hij bereid om zijn rol als tweede viool te accepteren? Dan is er niemand beters te vinden. Als hij nog steeds wil winnen, kan dat een tegenovergesteld effect hebben. Want één ding is een gefrustreerde en depressieve Valtteri Bottas, en het andere is een Latijnse coureur. We hebben een aantal maal gehoord hoe Checo in een split second kan ontbranden - denk maar aan de finish en post-race interviews in Brazilië vorig jaar.

Als ik Marko en Horner was, zou ik Nico Hülkenberg serieus overwegen voor die rol. Iemand die in zijn jaren bij Force India bewezen heeft net zo snel te zijn als Perez. Iemand die drie jaar weg is geweest uit F1 en geniet nu hij terug is, geen druk voelt en wiens titelambities allang verdwenen zijn. Bied hem een contract als tweede rijder bij Red Bull aan en het enige wat hij vraagt, is waar hij moet tekenen. Hij wil die rol met alle plezier drie of vier seizoenen spelen, zonder het gevoel te hebben dat zijn droom onvervuld blijft.

Oleg Karpov - Redacteur GP Racing Magazine

Is Verstappen Abu Dhabi 2021 vergeten toen hij de Mexicaan ‘een beest’ noemde?

Ja. Daar zou geen twijfel over mogelijk moeten zijn. Het puntenverschil ten opzichte van Max Verstappen is rampzalig, maar na zijn dip vindt Sergio Perez zijn ritme weer terug als de coureur die consistent op het podium zou moeten staan om bij te dragen aan het constructeurskampioenschap.

Coureurs als Alex Albon, Pierre Gasly of Daniel Ricciardo hebben niet ervaren wat het is om het op te nemen tegen de beste coureur op de grid van dit moment. Checo Perez begon sterk aan het seizoen en, misschien zijn fout, begon hij aan de titel te denken in plaats van week na week punten te scoren en zo in de race te blijven, of in elk geval dichter in de buurt van de tweevoudig kampioen te staan. Geen van Verstappens oude teamgenoten kwam in de buurt van de leidende positie in de WK-stand zoals de Mexicaan begin dit jaar deed.

Nu wordt Ricciardo genoemd als teamgenoot van Verstappen. Laten we niet vergeten dat Ricciardo het team verliet toen hij zag dat alle aandacht uitging naar de Nederlander. Vandaag de dag is Verstappen meer dan ooit de nummer 1-rijder. Het is niet gemakkelijk om met de druk om te gaan als tweede coureur. Als Ricciardo dat de eerste keer al niet kon, waarom zou het hem dan nu wel lukken die druk te weerstaan? Checo Perez heeft die druk al weerstaan en is in staat gebleken om daarmee om te gaan. Niet alleen met Verstappen, maar ook buiten Red Bull in 2020 met de druk dat hij geen zitje had en vervangen zou worden door Sebastian Vettel. Druk is iets wat Sergio Perez uitstekend kent en weet hoe hij daarmee om moet gaan. Exact wat Red Bull nodig heeft.

Perez heeft bewezen dat hij met de juiste afstelling en auto in potentie maximaal kan scoren. In het verleden heeft hij zijn waarde al bewezen om een kampioenschap binnen te halen. Is Verstappen Abu Dhabi 2021 vergeten toen hij de Mexicaan ‘een beest’ noemde? Als Mercedes of McLaren de snelheid vindt voor 2024, heeft de Nederlander opnieuw een teamgenoot nodig die hem steunt. Perez is het antwoord. Buiten alle persoonlijke ambities, heeft Checo bewezen een teamspeler te zijn.

De Mexicaan gaat in 2024 door bij Red Bull. Vaak onderschat, maar Checo heeft elk seizoen bewezen een goede coureur te zijn die een project kan leiden, of als teamgenoot die een rijder helpt bij het binnenslepen van zijn eerste wereldtitel.

Luis Ramirez - Formule 1-expert Motorsport.com Latijns-Amerika