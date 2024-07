Drie redenen waarom Red Bull Racing (voorlopig) vasthoudt aan Pérez

Hoewel Sergio Pérez begin juni een nieuw contract tekende dat hem tot eind 2025 aan Red Bull Racing verbindt, werd er al snel getwijfeld of de coureur uit Guadalajara dat contract ook in zijn geheel zou uitzitten. Pérez was het seizoen prima gestart. Met vier podiums in de eerste vijf races deed hij precies wat Red Bull van hem verwachtte: punten toevoegen aan het totaal voor de constructeurstitel en Max Verstappen helpen bij diens missie een vierde individuele wereldtitel binnen te halen.

Vanaf half mei begon de motor echter te haperen. Er was in die maand nog een vierde plaats in Miami, maar op Imola werd Pérez opeens achtste en in de twee races die volgden - Monaco en Canada – was hij verre van zijn oude zelf. Toch besloot Red Bull hem begin juni een nieuw contract te geven dat de 34-jarige coureur tot eind 2026 aan het team uit Milton Keynes bindt. De prestaties van Pérez werden er na de ondertekening niet beter op. Een achtste (Spanje), zevende (Oostenrijk) en zeventiende (Groot-Brittannië) plaats zorgden voor scepsis bij het team dat dit jaar in McLaren een geduchte rivaal voor de constructeurstitel heeft. Teambaas Christian Horner zei dat de slechte vorm van Perez 'onhoudbaar' was en eiste verbetering in Hongarije en België. Die verbetering kwam er met twee zevende plaatsen nauwelijks, maar blijkbaar was het genoeg om Red Bull er van te overtuigen met hem verder te gaan en niet voor één van de andere kandidaten (Yuki Tsunoda, Daniel Ricciardo of Liam Lawson) te kiezen.

Geen beter alternatief

Die keuze valt zo op het oog niet helemaal te verdedigen, maar als we wat dieper de materie induiken, is het ook weer niet zo vreemd. Ten eerste is er het simpele feit dat het vervangen van Pérez Red Bull niet de garantie biedt dat het na de zomerstop opeens wel meer punten gaat pakken. Tsunoda is een prima coureur, maar het management van Red Bull is er nog steeds niet van overtuigd dat de Japanner de mentale bagage heeft om dat ook week in, week uit bij een topteam te laten zie. Bovendien is het maar de vraag of hij in de basis een betere coureur is dan Pérez.

Ricciardo zou dat gezien zijn verleden wel moeten zijn, maar is in zijn huidige vorm geen verbetering ten opzichte van Pérez. En wat Lawson betreft: de Nieuw-Zeelander is onmiskenbaar een talent en weet wat hard rijden is. Maar om hem nu al, koud van de reservebank, naast Verstappen in de jacht op een zevende constructeurstitel, is een druk die nog iets te vroeg komt.

Steun in plaats van sancties

Ten tweede, en dat is iets wat Red Bull zich ook steeds beter realiseert, komt de concurrentie domweg steeds dichter- en dichterbij. Waar Verstappen het op zijn individuele en exceptionele klasse nog kan bolwerken (hoewel ook hij af en toe worstelt), is het niet langer zomaar gezegd dat Pérez automatisch in de RB20 op P2 finisht. Dat heeft niet altijd iets te maken met zijn falen, maar ook met de sterkere concurrentie. Red Bull ziet dat inmiddels ook in en probeert er naar te handelen. In plaats van sancties op te leggen en te dreigen met ontslag (de school die Helmut Marko aanhangt), is het team er nu vooral op gericht om Pérez te helpen, zo bleek wel uit de woorden van Horner na afloop van de race op Spa. "Wat voor iedereen frustrerend is, is dat Checo het moeilijk heeft. Niemand wil hem zien worstelen", legde hij uit. "Het team stond en staat achter hem. Iedereen wil hem zien slagen, want het doet pijn om hem in deze situatie te zien."

'Show me the money'

Tot slot – en dat is eigenlijk iets waar het in de Formule 1 altijd op uitdraait – zijn er de financiën. Pérez brengt via de Mexicaanse zakenman Carlos Slim nog steeds miljoenen dollars aan sponsorgeld mee naar Milton Keynes. En hoewel Red Bull diepe zakken heeft, leveren de stickertjes van Telcel en Claro nog steeds meer op dan wat Tsunoda, Ricciardo of Lawson zouden meebrengen. Dat geld mislopen en Pérez ook nog eens een flinke afkoopsom meegeven mocht hij ontslagen worden, is misschien iets te veel van het goede en dus mag de Mexicaan gewoon dit seizoen afmaken bij Red Bull. Aan het einde van het jaar zal dan wel de balans voor 2025 worden opgemaakt.