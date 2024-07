De maandag na de Grand Prix van België op het circuit van Spa-Francorchamps stond met rood omcirkeld in de agenda's bij Red Bull Racing. Helmut Marko had uit de doeken gedaan dat er daags na de laatste race voor de zomerstop een evaluatiemoment zou volgen in het Red Bull-hoofdkwartier te Milton Keynes. Onderwerp van gesprek was de rijdersbezetting van zowel Red Bull Racing als ook het RB-team, oftewel het zusterteam van Red Bull in de Formule 1. "We hebben de Racing Bulls ook nog, dus we moeten naar het complete plaatje kijken", liet Marko in de paddock meermaals aan deze website weten.

Maandagavond blijkt uit informatie van Motorsport.com dat de rijdersbezetting onveranderd zal blijven na de break. Alhoewel er geen formeel statement komt na het overleg van de kopstukken, heeft Horner aan mensen in de fabriek laten weten dat Sergio Pérez mag blijven. Het betekent dat Pérez ook in de tweede seizoenshelft, die wordt hervat met de Dutch Grand Prix in Zandvoort, nog de teamgenoot van Max Verstappen zal zijn. De Mexicaan heeft sinds de Grand Prix van Miami - eigenlijk net zoals vorig jaar - een zeer slechte reeks afgewerkt, maar die povere serie kost hem nog niet de kop. Bronnen binnen Red Bull laten aan deze website weten dat de line-up van zowel Red Bull Racing als ook RB ongewijzigd zal blijven.

Het betekent niet alleen dat Pérez zijn zitje mag behouden, maar ook dat Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo voor het tweede team uit Faenza blijven uitkomen. Liam Lawson blijft zodoende nog langer op de reservebank zitten, al mikt hij nog altijd op een zitje voor het seizoen 2025. De Nieuw-Zeelander mag donderdag zoals al eerder gepland een testdag in de AlphaTauri uit 2022 afwerken op het circuit van Imola, samen met Ricciardo en Red Bull-junior Ayumu Iwasa. Tsunoda moet dan volgens de initiële planning met de RB-auto van dit jaar in actie komen voor een filmdag.

Pérez geïrriteerd door vele vragen over zijn toekomst

Pérez liet na afloop van de Belgische Grand Prix weten geagiteerd te zijn door de aanhoudende speculatie en vragen over zijn toekomst. "Dit is de laatste keer dat ik over mijn toekomst spreek. Dus om het voor iedereen duidelijk te maken: ik zal niets meer zeggen", sprak hij in het vierkantje voor de schrijvende pers. "Ik zal geen vragen over mijn toekomst meer beantwoorden." Waar Marko zich na de race in België kritisch toonde, met name over de laatste stint, liet Horner al doorschemeren dat alles erop gericht zou zijn om Pérez er weer bovenop te helpen: "Het team stond en staat volledig achter hem. Iedereen wil hem zien slagen, want het doet pijn om hem in deze situatie te zien." Verstappen heeft eerder al laten weten dat hij de vraag wie zijn teamgenoot is minder belangrijk vindt dan de pure snelheid van de RB20. Dat laatste moet volgens de Nederlander ook onder de loep worden genomen in de zomerstop: "We moeten bekijken van we van de eerste race tot nu precies hebben gedaan."