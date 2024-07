De positie van Sergio Pérez bij Red Bull Racing staat, ondanks dat zijn contract eerder dit jaar verlengd is, door tegenvallende resultaten al enige tijd onder de druk. De 34-jarige coureur uit Guadalajara leek in België bezig aan een positiever weekend. Hij was derde in de kwalificatie, waardoor hij na de gridstraf voor teamgenoot Max Verstappen tweede stond op de grid. Bij de start raakte hij echter gelijk een positie kwijt aan Lewis Hamilton, waarna hij ook in de rest van de wedstrijd geen potten kon breken. Hij eindigde op een schamele achtste plek, wat dankzij een diskwalificatie voor George Russell nog P7 zou worden. Dat terwijl Verstappen ondanks zijn gridstraf voor hem als vijfde over de eindstreep kwam, wat na de straf voor de Mercedes F1-coureur de vierde plaats zou worden.

“Sergio was in de gelegenheid om vanaf de tweede plaats naar een goed resultaat te rijden. Maar daar is helaas geen sprake van geweest”, zegt Helmut Marko bij de Duitse tv-zender Sky. “Vooral tijdens de laatste stint is hij compleet ingestort. Hij reed tijden in de 1.48. Na de kwalificatie zag het er nog zo positief uit, maar in de race kwam het er helaas niet uit.”

Naar verluidt vindt er op maandag een vergadering plaats, waarin de rijdersbezetting van zowel Red Bull Racing als het RB F1 Team tegen het licht wordt gehouden. Gevraagd naar deze meeting, reageert de Oostenrijker: “Bij ons is de situatie zo dat we ook naar de algehele situatie voor 2025 moeten kijken. We hebben verschillende coureurs en hebben een concept. Maar natuurlijk is elk resultaat belangrijk voor Sergio, en de achtste plaats vanaf de tweede startplek is zeker niet wat we ervan verwacht hadden.”

“Checo was een grote teleurstelling”, vervolgt Marko na zijn televisie-interviews bij de Nederlandse media, waaronder Motorsport.com. “Van de achtste naar de tweede plaats, dat is niet zo goed. We hebben opnieuw punten verloren ten opzichte van McLaren.” Op de man af gevraagd of Pérez na de zomerstop nog voor Red Bull rijdt: “Dat moeten we gaan analyseren. Voordat je een beslissing neemt, moet je eerst evalueren.”

