Red Bull-adviseur Helmut Marko maakte voor het weekend in België al duidelijk: op de maandag na de race zullen de evaluatiegesprekken over onder meer Sergio Pérez plaatsvinden. De coureur zette eerder dit jaar nog zijn handtekening onder een nieuw contract waarmee hij tot en met 2026 zeker zou zijn van het Red Bull-zitje, maar daar zijn nu de nodige twijfels over. De laatste races voor de zomerstop waren cruciaal voor Pérez, maar de worstelingen zetten zich door. Ook op Spa, waar hij de tweede startplek veroverde - door de gridstraf van Max Verstappen - kon hij geen indruk maken. Hij viel terug tot de achtste plek terwijl Verstappen vanaf de elfde plek juist naar de vijfde plek steeg. Na de race stegen beide coureurs een positie door de diskwalificatie van George Russell.

Waar Marko na de race kritisch was op de prestatie van Pérez - hij stelde dat de Mexicaan in de laatste stint 'compleet instortte' - wil teambaas Christian Horner nog niet al te hard oordelen, wetende dat de evaluatie eraan zit te komen. "We begonnen van de eerste startrij, dus voor de race hadden we het gevoel dat de derde en vijfde plek haalbaar waren", zegt Horner tegen onder meer Motorsport.com. "We hebben die vijfde plaats behaald, maar niet de derde. We moeten kijken waar het verlies aan snelheid vandaan kwam. Op basis van zijn startpositie, hadden we niet voorzien dat we vanaf de tweede plaats op de achtste plek zouden eindigen."

Voor Horner is het nog een vraagteken waar de tegenvallende prestaties van Pérez vandaan komen. "Checo heeft het de laatste paar races moeilijk gehad en wat zo verwarrend voor ons is, is dat het seizoen zo goed begon en dat hij het zaterdag in de kwalificatie geweldig deed", legt Horner uit. "Nu hebben we de tijd om alles te analyseren en met hem samen te werken."

Pijnlijke situatie

Maandag staat dus in het teken van de evaluatie, waarbij Pérez weet dat Red Bull met coureurs als Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda en Liam Lawson genoeg mogelijkheden heeft om te schuiven. Horner benadrukt dat het niet alleen om Pérez draait bij de gesprekken. "We hebben een meeting, maar dat gaat niet alleen om Checo. Er staan ook andere onderwerpen op de agenda, dat doen we altijd voor de zomerstop."

Bij die gesprekken over de toekomst van Pérez neemt Horner 'veel dingen in overweging', zo ook de relatie tussen Pérez en Verstappen. Hij spreekt van een 'geweldige samenwerking'. "Checo is een fantastische teamspeler, daarom hebben we hem ook naast Max gezet. Hij heeft zes of zeven races voor ons gewonnen, eindigde vorig jaar op P2 in het kampioenschap en pakte God mag weten hoeveel podiumplaatsen. Het is de succesvolste combinatie die we ooit als rijderspaar hebben gehad. Wat voor iedereen frustrerend is, is dat Checo het nu moeilijk heeft. Niemand wil dat hij het moeilijk heeft. Iedereen wil hem zien slagen. Het team stond en staat achter hem. Iedereen wil hem zien slagen, want het doet pijn om hem in deze situatie te zien."

Gevraagd of deze situatie het lastiger maakt om een knoop door te hakken, antwoordt Horner: "Niemand wil die beslissing nemen. Het team wil hem weer op gang krijgen en een kans geven. Je ziet glimpen, zijn racetempo was vorig weekend sterk, hij had de op drie na beste race pace in Boedapest, maar hij had een moeilijke zaterdag met een crash in de kwalificatie. Hier heeft hij zaterdag goed werk geleverd. Om maar vijf honderdsten achter Charles [Leclerc] te eindigen op gescrubde banden en om de auto op de eerste startrij te zetten, was een geweldige prestatie. Vandaag is zijn race gewoon mislukt."

Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Geen zin in vragen over toekomst

Wat vaststaat, is dat Red Bull snel een beslissing wil nemen - ook met het oog op de shutdown en het seizoen 2025. "Voor ons is de situatie dusdanig dat we ook de situatie voor 2025 doornemen", zei Marko tegen de Duitse tak van Sky Sports F1. "We hebben een aantal coureurs, waardoor elk resultaat [belangrijk] is voor Sergio. Om van de tweede plaats op de achtste plek te eindigen, is zeker niet wat we verwacht hadden."

Red Bull weet ook dat over een week alle fabrieken veertien dagen gesloten moeten zijn voor de verplichte shutdown. Er is dus weinig tijd om een eventuele vervanger alvast wegwijs te maken met het team en de procedures. Dat zou dan pas kunnen gebeuren in de week voor de Grand Prix van Nederland op Zandvoort, het beginpunt van de tweede seizoenshelft. De situatie is nog iets ingewikkelder, want Ricciardo en Lawson zullen op Imola deelnemen aan een test met de AlphaTauri ATR03 uit 2022. Tsunoda zal tevens een filmdag op zich nemen met de huidige auto van het team, al zou dat niet ter overweging van een coureurswissel zijn. "Het is een filmdag, dus ze gaan gewoon filmen. Het draait allemaal om de content", aldus Horner.

Zelf was Pérez duidelijk niet blij met zijn race in België, wat tot meer vragen leidde over zijn toekomst. Daar zat hij echter niet op te wachten. "Dit is de laatste keer dat ik over mijn toekomst spreek", maakte hij duidelijk. "Dus om het voor iedereen duidelijk te maken: ik zeg niets meer. Ik zal geen vragen over mijn toekomst meer beantwoorden."