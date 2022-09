Na afloop van het huidige Formule 1-seizoen raakt Daniel Ricciardo zijn plek bij McLaren kwijt aan Oscar Piastri. Veel opties om in de Formule 1 te blijven heeft de goedlachse Australiër op dit moment niet, doordat vrijwel alle zitjes voor volgend jaar al bezet zijn. De zoektocht naar een plekje in de koningsklasse in 2023 heeft Ricciardo nog niet opgegeven, maar recent gaf hij al aan dat hij vrede heeft met het idee dat hij volgend jaar niet in F1 racet. In de Australische radioshow Fitzy and Wippa herhaalt hij dat, om eraan toe te voegen dat hij bereid is het komende seizoen te laten schieten als dit tot een goed zitje voor 2024 kan leiden.

"Als ik zeg dat ik het niet weet, bedoel ik dat ik nog geen contract heb voor volgend jaar. Kan dat nog gebeuren? Dat kan. Ik denk echter dat ik me niet te veel laat meeslepen door volgend jaar. Natuurlijk wil ik racen, op de grid staan en meedoen. Maar ik zie volgend jaar niet als alles of niets", zegt Ricciardo. "Uiteraard is 2024 iets waar ik rekening mee wil houden. Als het betekent dat ik een stap terug moet doen om er twee vooruit te kunnen zetten, dan is dat wat mijn team en ik nu proberen uit te zoeken. Een jaar langs de zijlijn is dus mogelijk."

De opties voor Ricciardo om in 2023 in F1 te blijven zijn schaars. Alleen Alpine, Alfa Romeo, Haas en Williams hebben hun line-up nog niet rond, maar het is onduidelijk in hoeverre zij geïnteresseerd zijn in de diensten van de 33-jarige coureur uit Perth. Zo lijkt Zhou Guanyu na een zeer behoorlijk debuutseizoen zijn plek bij Alfa Romeo te behouden, terwijl Alpine het liefste voor Pierre Gasly kiest. Ook Nyck de Vries staat op de shortlist van de Franse renstal, terwijl hij ook op nadrukkelijke interesse van Williams kan rekenen. Bij Haas F1 staan Nico Hülkenberg en Antonio Giovinazzi naar verluidt hoog op het verlanglijstje. Wel is Ricciardo gelinkt aan een rol als reserverijder bij Mercedes, al zei Lewis Hamilton daarover dat hij de voormalig Red Bull-coureur "veel te getalenteerd" vindt om niet op de grid te staan.