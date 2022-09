Ricciardo: Kan ermee leven als ik niet op F1-grid sta in 2023

Sinds zijn debuut tijdens de Britse Grand Prix van 2011 heeft Daniel Ricciardo onafgebroken op de Formule 1-grid gestaan, maar aan die reeks van ruim elf jaar komt in 2023 mogelijk een eind. McLaren kondigde vorige maand aan dat de Australiër na twee overwegend tegenvallende seizoenen plaats moet maken voor zijn jonge landgenoot Oscar Piastri. Zo zit Ricciardo half augustus in de positie dat hij geen F1-zitje heeft voor volgend jaar, terwijl er nog maar een paar stoeltjes vrij zijn. Zo heeft Alpine nog een vacature, net als Williams en Haas F1. Ook Alfa Romeo heeft officieel nog een vrij zitje, al is de verwachting dat Zhou Guanyu na een prima debuutseizoen mag aanblijven. AlphaTauri heeft Yuki Tsunoda ook nog niet bevestigd, maar het is hoogst onwaarschijnlijk dat hij plaats moet maken.

Momenteel lijken andere coureurs echter de voorkeur te krijgen bij Alpine, Williams en Haas en dat betekent dat Ricciardo het in 2023 mogelijk moet doen zonder een plekje in de Formule 1. Leuk vindt de 33-jarige coureur uit Perth dat niet, maar inmiddels heeft hij wel vrede kunnen sluiten met dat idee. "Ik heb het zeker geaccepteerd. Ik kan ermee leven als ik volgend jaar niet op de grid sta. Ik heb dus geaccepteerd dat ik en mijn team er niet alles aan gaan doen om maar op de grid te staan, ook als het niet juist is of als het geen zin heeft", zegt Ricciardo over zijn toekomstplannen.

"Dit is uitdagend en als ik op de grid sta, dan wil ik weten dat het een plek is waar ik ervan kan genieten en het een omgeving is waarin ik voor mijn gevoel kan floreren. Ik wil niet in een auto springen om maar een plekje te hebben. Dit soort dagen zijn zeker behoorlijk frustrerend, maar ik geef mezelf 24 tot 48 uur om eroverheen te komen en erachter te komen wat het beste is voor volgend jaar. Ik wil niet overmoedig of verwaand overkomen, maar als het niet zo mag zijn, dan heb ik daar geen problemen mee. Ik ga niet te trots zijn. We hebben het zeker nog niet opgegeven, maar dat is hoe ik er momenteel tegenaan kijk."