In de top van het veld liggen de Formule 1-coureurs vast met doorlopende contracten. Max Verstappen ligt nog tot en met 2028 vast bij Red Bull Racing, terwijl Ferrari-rivaal Charles Leclerc ook over een langdurige deal beschikt. Ook hun teamgenoten zijn voor de komende jaren al veilig. Bij Mercedes is men in 2023 verzekerd van de diensten van de Britten Lewis Hamilton en George Russell.

In de middenmoot en achterhoede staan weer veranderingen te wachten. Zo maakte Sebastian Vettel eind juli bekend zijn F1-helm aan de wilgen te hangen. Een paar dagen later werd Fernando Alonso als verrassende opvolger aangekondigd.

In onderstaand overzicht vind je de actuele stand van zaken bij alle teams voor het seizoen 2023.

Red Bull Racing

Max Verstappen

Sergio Perez

Max Verstappen staat nog heel wat jaren onder contract bij Red Bull Racing. De regerend wereldkampioen tekende al voor de start van het seizoen 2022 een contractverlenging waardoor hij tot en met 2028 aan het team uit Milton Keynes verbonden is. Niemand in het veld heeft zoveel zekerheid als Verstappen. Sergio Perez is de komende jaren zijn adjudant: de Mexicaan verlengde in 2022 zijn contract tot eind 2024.

Ferrari

Charles Leclerc

Carlos Sainz

Charles Leclerc zette al in 2019 zijn krabbel onder een meerjarige deal met Ferrari, waardoor hij zeker tot eind 2024 aan de Scuderia verbonden is. Ook teamgenoot Carlos Sainz heeft aardig wat zekerheid. De Spanjaard tekende in het seizoen 2022 een nieuwe deal waardoor ook hij tot eind 2024 in het scharlakenrood mag uitkomen.

Mercedes

Lewis Hamilton

George Russell

Ondanks het moeizame seizoen 2022 gaat er bij Mercedes de komende jaren niets veranderen. Lewis Hamilton tekende in juli 2021 een nieuw contract tot eind 2023. Zijn teamgenoot luistert ook in 2023 naar de naam George Russell. De talentvolle Brit heeft een meerjarig contract op zak.

McLaren

Lando Norris

Daniel Ricciardo

Lando Norris zal ook de komende jaren in het papaya-oranje te bewonderen zijn. De snelle Brit tekende in 2021 een meerjarige contractverlenging. De exacte looptijd is niet bekend, maar naar verluidt loopt het zeker tot eind 2024. Zijn huidige teamgenoot Daniel Ricciardo staat ook in 2023 onder contract bij McLaren. De matige resultaten en een flink aantal talenten binnen de gelederen zorgen toch voor de nodige vraagtekens.

Alpine

Esteban Ocon

Nog niet bekend

Esteban Ocon is ook in 2023 verzekerd van een zitje bij de Franse fabrieksformatie. De coureur uit Evreux tekende in 2021 een deal die hem tot eind 2024 een cockpit oplevert. De tweede bolide wordt waarschijnlijk bestuurd door Alpine-protegé Oscar Piastri, nadat Fernando Alonso op 1 augustus 2022 zijn overstap naar Aston Martin bekendmaakte.

AlphaTauri

Pierre Gasly

Nog niet bekend

Pierre Gasly heeft een doorlopend contract tot eind 2023 bij Red Bull, wat hem stalt bij de kleine formatie uit Faenza. De Fransman werd in juli desondanks nog formeel bevestigd. Het is aannemelijk dat ook Yuki Tsunoda in 2023 aanblijft bij het team, al laat de definitieve aankondiging voor nu op zich wachten.

Aston Martin

Fernando Alonso

Lance Stroll

Sebastian Vettel maakte eind juli onverwacht bekend zijn Formule 1-loopbaan aan het einde van het seizoen 2022 te beëindigen. Teameigenaar Lawrence Stroll moest daardoor naarstig op zoek naar een prominente vervanger. Al gauw kwam hij uit bij Fernando Alonso. De Spanjaard werd in Hongarije verleid tot een overstap. Lance Stroll blijft het team trouw, al is dat geen verrassing gezien de touwtjes die zijn vader in handen heeft.

Williams

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Het driejarige contract van Nicholas Latifi loopt eind 2022 af. Het is niet waarschijnlijk dat de Canadees ook de komende jaren in de Williams te bewonderen zal zijn. Latifi heeft het team uit Grove nogal wat kostenposten opgeleverd en kan qua snelheid niet mee met de rest van het veld, terwijl er heel wat toptalenten staan te springen om een kans. Alex Albon heeft een contract voor enkel 2022 en is dus ook nog niet zeker van zijn plek. Het team is echter zeer te spreken over zijn inbreng en aangezien er geen plek is bij de Red Bull-teams, lijkt een contractverlenging logisch.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas

Nog niet bekend

Valtteri Bottas tekende na zijn vertrek bij Mercedes een meerjarig contract bij Alfa Romeo. De exacte looptijd is niet bekend, maar hij zal in elk geval in 2023 in de Zwitserse bolide zitten. Of hij dan weer een team vormt met Zhou Guanyu is nog niet bekend. De Chinees heeft een eenjarig contract, al is men intern zeer te spreken over zijn prestaties en lijkt een verlenging een kwestie van tijd.

Haas

Kevin Magnussen

Nog niet bekend

Bij zijn terugkeer in de Formule 1 in 2022 heeft Kevin Magnussen een meerjarig contract afgedwongen. Hij rijdt dus in elk geval in 2023 voor het Amerikaanse team. Het contract van zijn teamgenoot Mick Schumacher loopt eind 2022 af. Gezien zijn banden met Ferrari en zijn progressie is het aannemelijk dat we de jonge Duitser ook komend jaar in de Haas kunnen bewonderen.

Teams en coureurs voor het Formule 1-seizoen 2023:

Team Coureur 1 Coureur 2 Mercedes Lewis Hamilton George Russell Red Bull Max Verstappen Sergio Perez Ferrari Charles Leclerc Carlos Sainz McLaren Lando Norris Daniel Ricciardo Alpine Esteban Ocon ?? AlphaTauri Pierre Gasly ?? Aston Martin Fernando Alonso Lance Stroll Williams ?? ?? Alfa Romeo Valtteri Bottas ?? Haas Kevin Magnussen ??