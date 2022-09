Hamilton: Ricciardo te getalenteerd om volgend jaar niet te racen

Twee weken geleden werd bekend dat Daniel Ricciardo na dit seizoen vertrekt bij McLaren. De Australiër wordt bij het team uit Woking opgevolgd door landgenoot Oscar Piastri, die nu nog test- en reserverijder is bij Alpine. Wat Ricciardo volgend jaar gaat doen, is nog niet duidelijk. Veel opties heeft hij niet. Alleen Alpine, Haas en Williams hebben realistisch gezien een racezitje vrij, al zou Ricciardo ook een tussenjaar kunnen nemen.

Gevraagd of hij een zitje bij Haas of Williams of zelfs een rol als derde coureur bij Mercedes overweegt, antwoordt Ricciardo tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Italië: “Ik ben echt alles nog aan het bekijken. In het kort: ik heb op dit moment nog niets voor volgend jaar, ik heb nog niets om te bevestigen. Zodra daar sprake van is, zal ik het meteen aan jullie laten weten.”

De 33-jarige coureur uit West-Australië, die een jaar geleden nog de race in Monza wist te winnen voor McLaren, benadrukt volledig open kaart te spelen. “Ik heb er zelf helemaal niets aan om informatie achter te houden. Dus er zijn geen geheimen. Alles ligt toch al op straat.”

Of Lewis Hamilton het zou zien zitten om Ricciardo als derde coureur in het team te hebben? “Ik vind op de eerste plaats dat hij zou moeten racen”, reageert de zevenvoudig wereldkampioen. “Hij is veel te getalenteerd [om een jaar langs de zijlijn te staan]. Hij heeft verdiend het om te racen. Natuurlijk zou het geweldig zijn als hij deel uit zou maken van ons team, maar ik denk een rol als derde coureur niet de beste keuze voor hem zou zijn. Als ik zijn manager was, staat hij op de grid.”