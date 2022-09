Leclerc laat Russell en Verstappen nipt achter zich tijdens VT3 F1 Zandvoort

Na een niet al te beste start van het weekend op vrijdag liet Red Bull Racing er geen gras over groeien aan het begin van de tweede dag in Zandvoort. Sergio Perez dook meteen de baan op toen het licht aan het einde van de pits op groen ging en was ook de eerste met een tijd achter zijn naam: 1.13.792. Later tijdens zijn eerste run op de soft verbeterde de Mexicaan zich nog naar een 1.13.503. Max Verstappen ging na tien minuten naar buiten en imponeerde door meteen een 1.12.309 neer te zetten, waarmee hij gelijk onder de snelste tijd van vrijdag, 1.12.435 van Charles Leclerc, zat.

Mercedes-coureur Lewis Hamilton en Ferrari-rijder Carlos Sainz moesten op dat moment een seconde toegeven op Verstappen, terwijl George Russell, die klaagde over duiven op de baan, zes tienden van de tijd van de Nederlander verwijderd bleef. De regerend wereldkampioen deed er vervolgens nog een schepje bovenop door rond te gaan in 1.12.196, ondanks dat hij na zijn eerste ronde een tekort aan grip rapporteerde. Leclerc had geen pasklaar antwoord op de tijd van Verstappen en bleef steken op 1.12.720, waarmee hij in deze fase van de training best-of-the-rest was.

Met nog twintig minuten op de klok ging Sainz op pad op een nieuwe set zachte banden. De Spanjaard rondde de asfaltlus in de duinen in een 1.11.971, zodat hij de eerste stek in de tijdentabel van Verstappen overnam. Enkele minuten later ging Leclerc nog drie tienden rapper dan zijn teamgenoot met 1.11.632. Russell wist die tijd vervolgens behoorlijk dicht te naderen. De Brit zette zijn Mercedes met 1.11.698 tussen de beide Ferrari’s in op plek twee. Hamilton stuurde de andere W13 naar de vierde tijd, maar was een halve tel langzamer dan Leclerc en Russell.

Tien minuten voor het einde deden ook de Red Bull-rijders een run op nieuwe zachte banden, ter voorbereiding op de kwalificatie. Perez klokte een 1.12.176 en was daarmee zesde. Verstappen had tijdens zijn eerste vliegende ronde een momentje bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht en kwam in een tijd van 1.11.837 over de streep, waarmee hij achter Leclerc en Russell plaatsnam op P3. Bij een tweede poging schaafde Verstappen nog wat van zijn tijd af, maar een 1.11.793 betekende dat hij derde bleef in de tijdenlijst.

Sainz, Hamilton en Perez zaten alle drie iets verder van de snelste tijd af en stonden aan het einde van de sessie vierde, vijfde en zesde. Fernando Alonso bracht zijn Alpine naar de zevende tijd, Sebastian Vettel was in de Aston Martin goed voor P8. Mick Schumacher maakte indruk door zijn Haas naar de negende tijd te sturen. Hij was een fractie sneller dan Lando Norris van McLaren en Haas-collega Kevin Magnussen, die de laatste was binnen een seconde van Leclerc.

Pierre Gasly reed bij het zwaaien van de vlag nog een piepschuimen 150 meter-bord aan flarden bij de negende bocht. De Fransman was uiteindelijk vijftiende, terwijl AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda op P16 bleef steken. Alfa Romeo-rijders Valtteri Bottas en Zhou Guanyu sloten de vrije trainingen voor de Dutch GP op de plekken achttien en negentien af. Beide rijders stonden een tijdlang in de garage vanwege werkzaamheden aan hun auto. Nicholas Latifi was de langzaamste op de baan tijdens VT3. De Williams-coureur deed bijna twee seconden langer over een ronde dan Leclerc.

Om 15.00 uur begint de kwalificatie voor de Dutch Grand Prix.

Video: Aan boord bij Max Verstappen tijdens VT3 in Zandvoort

Uitslag derde training F1 Dutch Grand Prix: