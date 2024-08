Sainz neemt geen definitief afscheid van Ferrari: Deur blijft open

Het was een flinke schok toen Lewis Hamilton nog voor aanvang van het seizoen aankondigde in 2025 voor Ferrari te zullen rijden. De zevenvoudig wereldkampioen verlaat Mercedes voor een nieuw avontuur en kind van de rekening werd Carlos Sainz die pas begin augustus – bij aanvang van de zomerstop – bekendmaakte dat hij volgend jaar onderdak heeft gevonden bij Williams. Dat lijkt een demotie voor Sainz, zeker gezien de belangstelling die bijvoorbeeld het ambitieuze Sauber/Audi-project, maar ook andere grote teams voor de Madrileen hadden.

In Zandvoort kreeg Sainz uiteraard veel vragen over zijn keuze en ook hoe hij nu dacht over de beslissing van Ferrari om niet hem verder te gaan. Tegenover de Spaanse televisiezender DAZN F1 onthulde Sainz dat hij alle opties naast elkaar had gelegd en uiteindelijk bewust koos voor het nietige Williams. "Natuurlijk heb ik alle opties geëvalueerd", aldus de 29-jarige coureur. "En natuurlijk leek het er op een gegeven moment op dat ik een kans zou maken bij Mercedes en Red Bull, dus ik heb de tijd genomen om te kijken hoe het daar ging. Maar toen ik terugkwam op alle aanbiedingen, was die van Williams het meest overtuigend."

Carlos Sainz en Charles Leclerc in Monaco Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Gevraagd naar zijn huidige relatie met Ferrari en teambaas Frederic Vasseur, zei Sainz dat die nog steeds uitstekend is en dat hij de keuze van het team voor Hamilton volledig begrijpt. "Misschien is het moeilijk uit te leggen, maar er is gewoon niets mis [in de relatie] tussen mij en Ferrari. Het is dat een zevenvoudig wereldkampioen heeft besloten dat het laatste hoofdstuk van zijn sportieve carrière bij Ferrari moet zijn, en ik ben daar een beetje het slachtoffer van. Maar ik verlaat Ferrari met goede resultaten en een goede relatie met Fred [Vasseur] en Charles [Leclerc]."

Sainz reed na tweeënhalf seizoenen bij Toro Rosso, tweeënhalf seizoenen bij Renault en twee jaar bij McLaren uiteindelijk vier seizoenen voor de Italiaanse stal. In die periode won hij zijn eerste Grand Prix en pakte hij zijn eerste pole. "Ik denk dat we samen een goed team vormden. We behaalden podiumplaatsen en overwinningen en ik had een goede relatie met de ingenieurs en de tifosi", aldus Sainz die een terugkeer naar Maranello niet uitsluit. "Voor zo'n team kun je nooit de deur dichtgooien, zeker als je bedenkt dat ik nog vijf tot tien jaar heb te gaan in F1."

Sainz zal er dan ook alles aan doen om het hoofdstuk Ferrari met een goed gevoel af te sluiten. "Het is belangrijk voor me om te genieten van deze laatste races zonder me zorgen te maken over iets anders, want je weet nooit wat er gaat gebeuren in het leven. Het feit dat ik Ferrari-coureur ben geweest en dat ook de komende races nog ben is iets waar ik maximaal van zal genieten. Ik ga er het beste van maken."