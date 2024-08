Carlos Sainz kondigde begin deze maand na lang wachten dan eindelijk aan volgend jaar naar Williams te verkassen. Nu de kogel door de kerk is kan het team zich gaan voorbereiden op het komende seizoen. Met Sainz naast Alexander Albon beschikt het Britse team over een uitstekend rijdersduo, maar dit zal ongetwijfeld invloed gaan hebben over de interne verstandhouding. Williams is immers al jaren gewend om een leider te hebben – eerst George Russell en nu Albon – die niet of nauwelijks uitgedaagd werd door de tweede coureur van het team. Met het aantrekken van Carlos Sainz voor 2025 zal Albon niet meer de gedoodverfde leider van het team zijn.

Head of vehicle performance Dave Robson is uiteraard blij met de komst van een Grand Prix-winnaar naar het achterhoedeteam. "Het is zonder twijfel goed nieuws voor ons, een goed signaal en het zal het team zeker vooruithelpen. Ik ken Sainz niet echt als individu, maar ik weet dat hij een reputatie heeft om iedereen tot het uiterste drijven alles uit de auto te halen. Hij zal dus veeleisend zijn, daar ben ik zeker van. Dat hebben we nodig." Toch ziet Robson ook uitdagingen. "Het maakt het aan de pitmuur wat lastiger als je twee auto’s hebt die direct met elkaar in gevecht zijn. Ik kan geen reden bedenken waarom dit slecht zou aflopen. Het zal een goede afloop hebben, maar het wordt zeker anders dan wat we gewend zijn."

Dave Robson, Hoofd Voertuigprestaties, Williams Racing, in de persconferentie van de teambazen Foto door: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Alle ogen op 2026

De Britse engineer vertelt dat Williams 2025 zal gebruiken als tussenjaar, waarin de processen scherper worden gedefinieerd en ontwikkeld. Met deze aanpak hopen ze in 2026 – als de nieuwe technische reglementen in werking treden – een goede start te maken. Volgend tussenseizoen geeft Williams ook de mogelijkheid om bekend te worden met de werkwijze van hun kersverse aanwinst.

“Met het oog op 2026 moeten we volgend jaar goed gebruiken, aangezien er veel werk gestoken zal worden in het beter begrijpen van de auto en deze sneller maken. We moeten zoveel mogelijk meenemen naar 2026. Een groot deel van het leerproces zal echter ook gestoken worden in het begrijpen van Carlos zelf. We zullen de dynamiek tussen het team op het circuit en op de fabriek moeten herzien, om te begrijpen hoe we te werk moeten gaan met twee coureurs die tegen elkaar concurreren. Het is dus fantastisch nieuws [dat Sainz zich bij het team voegt], en het zal ons zeker op een goede manier een beetje wakkerschudden”, aldus Robson.