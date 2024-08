Bij aanvang van de zomerstop maakte Williams bekend dat het Carlos Sainz voor de komende jaren heeft vastgelegd. De 29-jarige Spanjaard wordt vanaf 2025 de teamgenoot van Alexander Albon, die zich de laatste jaren ontpopt heeft tot teamleider. Oud-Formule 1-coureur Damon Hill verwacht dat deze combinatie goed zal uitpakken voor Williams. "Het is echt belangrijk hoe die dynamiek met Alex zal werken", zegt Hill in de F1 Nation-podcast. "Die jongens moeten samenwerken, want je zet twee mensen bij elkaar die samenwerken in een team als Williams in de fase waarin ze zich nu bevinden."

Sainz had meerdere opties voor het seizoen 2025, waaronder Sauber en Alpine. Bij Sauber zou hij dan vanaf 2026 een Audi-coureur zijn, aangezien het Zwitserse team dan doorgaat als fabrieksteam van het Duitse merk. Ondanks al die opties besloot Sainz het te wagen op Williams F1, dat zich weer wat steviger in het middenveld probeert te vestigen alvorens het zijn weg naar de top weer terugvindt. Voor nu is Hill ervan overtuigd dat Sainz een goede aanwinst is voor Williams en dat hij goed overweg kan met Albon. "Ik denk dat zij een perfecte combinatie vormen", vervolgt Hill. "Het zijn allebei twee volwassen individuen, ze zijn competitief en werken hard. Ik denk dat ze elkaar heel goed zullen aanvullen."

Zelf kan Sainz bij zijn nieuwe avontuur putten uit alle ervaring die hij heeft opgedaan bij zijn vorige werkgevers, Toro Rosso, Renault, McLaren en Ferrari. De drievoudig Grand Prix-winnaar had gehoopt om zijn carrière te kunnen vervolgen bij een topteam, maar de deuren van Mercedes en Red Bull Racing waren gesloten. Hill merkt op dat Sainz wel de karakteristieken heeft voor een topteam. "Carlos heeft gravitas", stelt de wereldkampioen van 1996. "Dat is ook wat mensen bij hem voelen. Hij is bovendien een harde werker. Ik ken hem en zijn vader best goed en het zijn serieuze mensen. Het zijn geen mensen die de Formule 1 als een soort lolletje zien. Carlos werkt eraan en hij levert."

Zelf liet Sainz weten Williams als zijn beste optie te zien, aangezien hij zijn plek bij Ferrari volgend jaar moet afstaan aan Lewis Hamilton. Williams-teambaas James Vowles is blij met zijn nieuwe aanwinst, maar begreep ook niet helemaal waarom topteams niet in de rij stonden om Sainz van Ferrari over te nemen. "Ik schat hem in als een van de vier beste coureurs, zo niet, soms, de nummer twee op de grid", aldus Vowles. "Waarom zou je die niet in je stal willen hebben?"