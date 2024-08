Na het vastleggen van Carlos Sainz en het verlengen van Alexander Albon heeft Williams de line-up voor het Formule 1-seizoen van 2025 compleet. Daardoor moet Logan Sargeant ergens anders onderdak vinden, maar volgens Williams-junior Franco Colapinto was dat altijd al het plan. In gesprek met de Zuid-Amerikaanse tak van ESPN.com zegt hij dat de formatie uit Grove hem een contract had aangeboden als Sainz de aanbieding had afgeslagen.

"Ik had het idee dat ik heel dicht bij was. Ik denk dat ik achter Carlos de tweede keuze was", vertelt de Formule 2-coureur, die de keuze voor Sainz wel goed begrijpt. "Ik ben heel blij voor het team. Het is een coureur met veel ervaring en hij neemt de informatie mee van een groot team, namelijk Ferrari." Balen doet hij daarom niet, al had hij even gedroomd van een F1-debuut: "Ik had gehoopt dat hij de aanbieding zou afslaan, maar ach, het is een eer dat hij voor dit team heeft getekend."

Dat Williams vertrouwen in Colapinto heeft, blijkt wel uit het feit dat hij zijn eerst meters in de F1-auto dit seizoen al heeft gemaakt. Tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië mocht hij de eerste training namens Williams afwerken. Hij noteerde de achttiende tijd en was vier tienden langzamer dan de vaste coureur Albon.

Focus op F2

Colapinto heeft al wel een beeld over hoe zijn 2025 eruit moet gaan zien nu er geen F1-zitje in zit. "Winnen in de Formule 2, maar hoe dat precies eruit moet zien, dat moet je aan mijn managers vragen. Het hangt er ook vanaf wat ik wil, maar het draait ook om budget en andere dingen", verklaart het 21-jarige talent, die benadrukt dat in F2 blijven zijn prioriteit heeft. "Ik wil vanaf het begin meedoen om het kampioenschap. Ik had aan het begin van het seizoen drie slechte weekenden en die hebben een grote invloed op mijn seizoen. Zonder die weekenden was ik nu al titelkandidaat geweest."

In F2 rijdt Colapinto voor MP Motorsport. Met nog vier weekenden te gaan staat hij nu zesde in de stand, op ruime achterstand op kampioenschapsleider Isack Hadjar. Colapinto stond al wel drie keer op het podium, met een zege in de hoofdrace op Imola als hoogtepunt. Over de gang van zaken bij MP is hij erg tevreden. "Ik voel me met de auto en het team op mijn gemak. We moeten nu blijven vechten en dingen verfijnen", besluit de coureur.