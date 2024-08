Marko: "Triest dat Sainz geen F1-zitje bij topteam kon krijgen"

Na maandenlange speculatie over de toekomst van Carlos Sainz, maakte Williams na de Grand Prix van België bekend dat het de coureur na dit seizoen overneemt van Ferrari. Sainz wilde zijn tijd nemen, ook om eventuele besluiten van topteams af te wachten. Naast Williams had Sainz ook nog Sauber/Audi en Alpine als opties, maar het is uiteindelijk Williams geworden. Daar heeft hij een contract voor de komende twee jaar getekend, met een optie om te verlengen. Red Bull-adviseur Helmut Marko, die Sainz ook al naar Red Bulls zusterteam Toro Rosso had gehaald in 2015 en diens mentor was op weg naar F1, vindt dat Sainz met Williams de juiste keuze heeft gemaakt.

"Het is begrijpelijk dat Carlos Sainz heeft besloten om naar Williams te gaan, want wat zijn de alternatieven?", vraagt Marko zich af in zijn column voor Speedweek.com. "Audi zal dat volgend jaar zeker niet zijn, als je kijkt naar hun successen", doelt hij op het feit dat Sauber momenteel worstelt en nog altijd puntloos is na veertien races. "En bij Alpine weet je niet of ze de Mercedes-motor in 2025 of 2026 krijgen. Ik zou zeggen dat dit nog steeds de beste oplossing was voor hem in zijn situatie", oordeelt de Oostenrijker.

Sainz moest noodgedwongen op zoek naar een nieuwe werkgever, aangezien Ferrari begin dit jaar bekendmaakte dat Lewis Hamilton in 2025 overkomt van Mercedes F1. Sindsdien hoopte Sainz uiteraard op een zitje bij Mercedes of Red Bull Racing, waar de toekomst van Sergio Pérez wat onzeker leek door zijn tegenvallende prestaties. Toen Sainz besefte dat beide teams geen plaats zouden bieden, koos hij dus voor Williams. Dat vindt Marko jammer om te zien. "Het is natuurlijk triest dat hij zijn beste seizoen rijdt bij Ferrari en geen zitje kan krijgen bij een topteam", stelt Marko. "Maar het zou beter moeten gaan bij Williams, waar hij ook een krachtige motor heeft. En naar verluidt heeft hij een clausule in zijn contract die hem toestaat om te vertrekken als hij een aanbod krijgt van een aanzienlijk beter geplaatst team."