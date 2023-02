Analyse: Winnaars en verliezers Formule 1-wintertest in Bahrein

Winnaars:

Na drie dagen testen kun je maar een conclusie trekken: Red Bull Racing wordt ook in het Formule 1-seizoen 2023 het te kloppen team. De RB19 is de opvolger van de RB18, de auto die in 2022 17 van de 22 Grands Prix won. Donderdagochtend werd de nieuwste creatie van Adrian Newey voor het eerst aan de wereld getoond en al snel bleek dat de nieuweling als een blok op de weg lag. De Oostenrijkers sprokkelden de nodige kilometers bij elkaar, en ondanks een olielek hebben volgens Max Verstappen alle wijzigingen goed uitgepakt. “De auto is zeker anders om mee te rijden, maar dat heeft mede te maken met de banden. Maar over het geheel genomen is het absoluut een verbetering ten opzichte van vorig jaar.” De RB19 is sterk in korte en lange runs en reed met Sergio Perez achter het stuur tevens de snelste rondetijd, al kun je in deze fase van het seizoen nog geen echte conclusies verbinden aan de tijden.

De grootste verrassing na drie dagen was het F1-team van Aston Martin. De nieuwe AMR23 is dit jaar in handen van onder meer Fernando Alonso en Lance Stroll, al komen we op de Canadees nog terug. In de paddock gaat het nu voornamelijk over wat er uit de fabriek in Silverstone is komen rollen. Op wat elektrische problemen na verliep de driedaagse meer dan uitstekend. De equipe maakte met name indruk in de long runs, die op zondag erg belangrijk zijn. "Toch zit er nog veel meer in de auto, maar ontbrak het de afgelopen dagen aan tijd", zei Alonso tegen F1TV. "We hebben een paar races nodig om het pakket te optimaliseren." Mocht dit laatste écht zo zijn, dan mag de concurrentie de borst verder natmaken. Dan is de andere grote vraag natuurlijk of Alonso sinds tijden dan eindelijk een echt goede stap heeft gemaakt. Zijn tijd bij Ferrari, McLaren en Alpine bracht hem niet waar hij op hoopte. Kan de Spanjaard dit jaar samen met zijn nieuwe werkgever verrassen? Ted Kravitz van Sky Sports schat Aston Martin al hoger in dan Mercedes, ook op die formatie komen we nog terug.

De derde en laatste winnaar in dit rijtje is AlphaTauri. Dat team imponeerde niet met snelle tijden, maar wel met betrouwbaarheid. Zij reden met 456 ronden (246 voor Nyck de Vries en 210 voor Yuki Tsunoda) het meeste van iedereen en lieten daarmee zien dat het met de nieuwe AT04 wel snor zit. Beide heren waren te spreken over de nieuwe auto. Volgens teambaas Franz Tost legde de Nederlander na zijn test in Abu Dhabi 2022 een flinke lijst neer bij de techneuten. De veranderingen naar aanleiding van die lijst hebben goed uitgepakt, althans volgens zijn Japanse teamgenoot. Het is nog lastig aan te geven waar AlphaTauri precies staat in de pikorde, maar om te finishen heb je in ieder geval een betrouwbare auto nodig. Met 2.467 kilometer in drie dagen, lijkt dat goed te komen. “We hebben drie goede dagen achter de rug, maar we hebben ook nog veel werk voor de boeg", liet De Vries aan onder meer Motorsport.com weten.

Verliezers:

Mercedes is de eerste verliezer in deze lijst. Na acht constructeurstitels op rij moest het Duitse merk dat stokje in 2022 aan Red Bull geven. De W13 was een wispelturige auto, die met name last had van porpoising. Na flink aandringen bij de FIA werd de vloer in het kader van veiligheid met 15 millimeter verhoogd in een poging het stuiteren in te dammen. Dat hielp, want met de W14 is het gehobbel niet meer aan de orde. Toch is de nieuwe wagen niet vrij van problemen, want Lewis Hamilton gaf eerlijk toe dat de balansproblemen opnieuw aanwezig zijn. Het was behoorlijk goed zichtbaar in Bahrein. De Brit en zijn landgenoot George Russell gleden geregeld weg met de achterkant. Het rubber raakte te snel te warm, waardoor de balans in het midden van de bocht en het uitkomen van de bocht niet goed was en is. Dit zijn geen problemen die je van de ene op de andere dag oplost. Mercedes heeft onder het nieuwe technische reglement nog een lange weg te gaan. Red Bull en Ferrari zijn in principe nog buiten bereik en zelfs Aston Martin lijkt nu op de deur te kloppen. Een lichtpuntje: op de slotdag ging het naar eigen zeggen al wel beter. Maar de verwachtingen van Mercedes vallen toch echt tegen.

De volgende in het rijtje is de renstal van McLaren, waar het vertrouwen bij de launch er al niet was. In Woking waren ze niet tevreden over wat van de band was gerold en dit werd bevestigd in Bahrein. Lando Norris en Oscar Piastri reden slechts 312 ronden, het minste van iedereen. De aerodynamische doelstellingen werden niet behaald en pas vanaf Baku wordt verbetering verwacht met een upgrade. McLaren gaf al eerlijk toe de plank te hebben misgeslagen met de nieuwe wagen en dan moet het jaar nog starten. De auto heeft veel te veel last van drag oftewel luchtweerstand, wat vertraging oplevert. En terwijl de meeste teams een beste stap gezet hebben, concludeert zelfs rookie Piastri: "Ten opzichte van vorig jaar is het een kleine stap." De Australiër kan het wellicht beter hebben dan Norris, want zijn geduld begint aardig op te raken. Andreas Seidl zijn ze al kwijt aan het toekomstige Audi-team, zal Norris bij het uitblijven van goede resultaten het voorbeeld van de Duitser volgen?

De laatste aan deze kant van de lijst is Lance Stroll. Met slechts drie testdagen was de F1-test nóg belangrijker dan normaal, maar vanwege een polsblessure kon de Canadees niet in de auto stappen. Erg zonde nu de AMR23 een sterk strijdwapen blijkt. Zijn fractuur liep hij op tijdens een val van zijn fiets in Spanje. Motorsport.com vernam kort daarna dat de Aston Martin-coureur een operatie had ondergaan in Barcelona. Reservecoureur Felipe Drugovich nam de werkzaamheden over en staat ook stand-by voor de Grand Prix van Bahrein. Het is echter niet de eerste keer dat het raceteam een vaste coureur tijdens de seizoensopener mist. Vorig jaar sloeg Sebastian Vettel door corona de eerste twee Grands Prix over. Hij werd vervangen door nieuwbakken Haas-coureur Nico Hülkenberg.

Video: Motorsport.com bespreekt de laatste testdag in een nieuwe F1-update