Nyck de Vries staat in Bahrein aan de vooravond van zijn rookie-seizoen in de Formule 1. Donderdagmiddag mag hij zijn eerste meters van deze wintertest maken, ruim een week later wacht in hetzelfde decor de eerste krachtmeting van 2023. Afgaande op de voorbije maanden en de goede indruk die De Vries in de fabriek heeft achtergelaten, denkt teambaas Franz Tost dat de Nederlander meteen klaar is voor het echte werk. "Nyck doet het achter de schermen zeer goed. Je kunt overal aan zien dat hij erg ervaren is, dat hij al 28 jaar is en ook dat hij veel races heeft gewonnen. Ik verwacht dat hij zich meteen aan kan passen aan F1. Ik denk dat hij vanaf de eerste kwalificatie al meteen goed kan presteren", laat Tost in Bahrein aan onder meer Motorsport.com weten.

In dat opzicht heeft Tost niet het gevoel dat hij met een rookie aan het werk is. "Nee, maar hij zou ook niet als een rookie aan moeten voelen. Nyck heeft zoals gezegd al veel ervaring en ook races gewonnen in andere klassen, of zelfs kampioenschappen gewonnen. In dat opzicht is hij absoluut een aanwinst voor ons team." Tost benadrukt dat AlphaTauri ook weer zo'n ervaren kracht als De Vries nodig heeft. Twee jonge rookies naast elkaar werkt volgens Tost niet goed in het huidige, competitieve Formule 1-veld. Daarnaast is er hoop dat De Vries achter de schermen, op technisch vlak, de schoenen van Pierre Gasly kan vullen.

Een lange to do-list na de test in Abu Dhabi

Vooralsnog gaat dat laatste volgens Tost uitstekend. Zo benadrukt hij dat De Vries technisch al van meerwaarde is geweest voor de formatie uit Faenza. "Een nieuwe coureur - als het in ieder geval geen jong talent uit een opstapklasse betreft - brengt altijd iets extra's naar het team, zoals technische informatie en frisse ideeën. Daarbij hebben we extra geluk dat Nyck vorig jaar contact had met veel verschillende teams en dat hij dus meerdere auto's heeft kunnen voelen. Onze engineers hebben al goede feedback van Nyck gekregen, vooral na de test in Abu Dhabi", duidt hij op de bandendag van Pirelli. "Nyck heeft daar veel ronden gereden en gelukkig - ik zeg heel bewust gelukkig - ook veel geklaagd over onze auto. Dat was wel een wake up-call voor onze engineers. Ik hoop dat we hem daardoor kunnen voorzien van een auto die aansluit bij wat hij graag heeft."

Waar Tost spreekt over een wake-up call voor het team gaat het volgens hem om veel dingen waarin de 2023-auto beter moest worden dan het exemplaar van vorig jaar, dat De Vries op het Yas Marina Circuit aan de tand mocht voelen. "Nyck kwam na die dag met een enorm lange to do-list en ik was daar buitengewoon goed over te spreken!", lacht de teambaas in de AlphaTauri-hospitality. "Het was best grappig omdat de engineers intern nog zeiden 'maar onze oplossingen zijn volgens ons wel goed.' Dan zei ik steevast: 'nou, kijk nog maar eens naar het constructeurskampioenschap van vorig jaar'", refereert Tost aan P9 in het WK. Voor dit jaar is een sprong naar de top zes het doel.

Volg de actie hier live: F1 Live test Bahrein 2023: Volg alle actie van dag 1 in ons liveblog