Max Verstappen: “De nieuwe RB19 is absoluut een verbetering”

Red Bull maakt tijdens de testdagen in Bahrein een bijzonder sterke indruk. Op een ‘klein probleem’ dat op donderdag verholpen diende te worden na, lijkt het voorbereidende werk op het nieuwe seizoen tot dusver op rolletjes te verlopen. Max Verstappen reed op vrijdag zijn laatste testkilometers en merkte nadien op dat hij zich erg comfortabel voelt in de auto en dat hij er elke keer meteen mee kan pushen. Op zaterdag, terwijl Sergio Perez voor Red Bull een einde maakt aan de driedaagse test, kwam hij met meer positieve geluiden over de wagen.

“Het is erg goed verlopen”, vertelt Verstappen over zijn anderhalve testdag met de RB19, tegenover onder andere Motorsport.com. “De auto werkt uitstekend. We hebben veel dingen geprobeerd en wat we geprobeerd hebben, was heel interessant. Het waren dus twee positieve dagen. Alles bij elkaar heb ik gewoon erg genoten van het rijden met de auto.”

“Er zijn behoorlijk wat veranderingen doorgevoerd”, antwoordt de Nederlander op de vraag op welke punten de RB19 anders aanvoelt dan de auto van vorig jaar. “De auto is zeker anders om mee te rijden, maar dat heeft mede te maken met de banden. Maar over het geheel genomen is het absoluut een verbetering ten opzichte van vorig jaar.”

Verstappen gelooft niet dat het team uit Milton Keynes op bepaalde punten heeft ingeleverd om overall sneller te kunnen zijn. “Ik denk dat de filosofie van de auto niet echt veranderd is na vorig jaar. We hebben gewoon geprobeerd om meer performance te vinden. Bovendien wordt er vooraf goed nagedacht over alle dingen die we op de auto zetten en wordt alles vooraf grondig getest, waaronder in de simulator. We doen dus niets overhaast en brengen geen dingen op de auto waarvan we weten dat ze langzamer zijn. Alles wat we op de auto zetten, is sneller.”

Of hij na deze goed verlopen voorbereiding vol vertrouwen het eerste raceweekend ingaat? “Het gaat niet alleen om vertrouwen, het gaat ook om de prestaties die je uiteindelijk uit de auto kunt halen. We hebben een paar positieve testdagen gehad en we hebben veel geleerd. Hopelijk kunnen we goed aan het weekend beginnen en dan zien we vanzelf waar we eindigen.” Over hoe de pikorde er volgende week uitziet, wil hij geen voorspellingen doen: “Ik heb geen idee. Het is moeilijk om daar iets over te zeggen. Het is ook belangrijker dat we op onszelf focussen en tevreden zijn met waar we mee bezig zijn.” Over het doel voor komend jaar kan uiteraard geen twijfel bestaan: "We hebben één doel en dat is het kampioenschap winnen."

F1-update: Red Bull en Verstappen sterk ondanks olielek