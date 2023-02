McLaren erkent: Plank misgeslagen met ontwikkeling F1-wagen 2023

Op de eerste dag van de F1-test in Bahrein was McLaren het enige team dat geen honderd ronden op de klokken zette. Donderdagmiddag stond Lando Norris lange tijd in de pitbox omdat er uit voorzorg reparaties gedaan moesten worden. Op de baan ziet het er ook nog niet bepaald spectaculair uit voor de renstal uit Woking. Norris en zijn nieuwe ploegmaat Oscar Piastri maken niet de indruk heel comfortabel te zijn met de nieuwe auto, ook de rondetijden die McLaren tot op heden gereden heeft zijn niet erg indrukwekkend. Een verrassing is het niet. Bij de onthulling van de MCL60 onthulde teambaas Andrea Stella al dat het team niet helemaal blij was met de wijze waarop de auto van de band rolde. Dit overkwam het team vorig jaar ook al.

CEO Zak Brown erkent dat het team achter de feiten aanholt, maar stelt dat het team intussen in sneltreinvaart doorgaat met de herstelwerkzaamheden. “Tot we beginnen is het moeilijk dat te weten”, zegt Brown als Motorsport.com hem vraagt hoe groot de achterstand van het team is. “We weten dat we een aantal van onze doelstellingen die we voor de ontwikkeling van deze auto gesteld hadden, niet gehaald hebben. Hier kunnen we maar beter eerlijk over zijn. Net zoals alle andere teams komt er nog veel aan, het is bemoedigend om te zien wat eraan zit te komen. Ik denk dat we in de eerste race nog niet kunnen voldoen aan de doelen die we gesteld hebben, maar het is niet te zeggen waar we zullen staan.”

Het uitblijven van een grote stap is niet alleen zichtbaar voor de buitenwereld. F1-debutant Piastri erkent het. “Ten opzichte van vorig jaar is het een kleine stap”, zegt de Australiër, die vorig jaar tijdens de afsluitende test in Abu Dhabi al kennis kon maken met de MCL36. “We hebben een aantal dingen in de pijplijn die hopelijk snel komen. Maar het is verder te vergelijken met wat ik tot nu toe ervaren heb met deze grondeffect-auto.”

McLaren wil op de lange termijn weer vooraan meedoen in de Formule 1. Het op orde hebben van de infrastructuur is daarvoor van essentieel belang. “We weten dat het tijd kost, de technologische infrastructuur kunnen we hopelijk dit jaar min of meer rond krijgen. Dat is een mooi vooruitzicht. We hebben nog wat goede ontwikkelingen die eraan komen, maar dat is ook zo bij andere teams. Wij moeten de snelheid opvoeren.”