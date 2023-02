Op basis van de testdagen lijkt Aston Martin een bijzonder goede stap te hebben gezet met de nieuwe AMR23. In handen van Fernando Alonso klokte de groene bolide sterke tijden in de racesimulatie. Ted Kravitz van Sky Sports stond drie dagen lang met zijn neus bovenop de actie en ook hij is onder de indruk van wat het raceteam uit Silverstone heeft geproduceerd. Sterker nog: de Brit schat Aston Martin momenteel hoger in dan Mercedes.

"Ik zet Aston Martin op de derde plek, dicht in de buurt van Ferrari. Dit heeft alles te maken met de lange run van Fernando Alonso", zegt Kravitz bij Sky Sports, waarmee hij doelt op de racesimulatie van de Spanjaard op de laatste testdag in Bahrein. "Op basis van deze long runs zouden Max Verstappen, Sergio Perez en Fernando Alonso op het podium staan, voor Ferrari en Mercedes." De verslaggever laat weten dat ook Red Bull Racing diep onder de indruk is. "Red Bull maakte zich op de eerste dag al zorgen over Aston Martin. Adrian Newey zei dat die auto er goed uitziet en een mooie ideeën bevat. Alonso's long run was in ieder geval uitstekend."

Mercedes was maar al te blij dat het na de openingsdag in Bahrein kon melden dat het eindelijk verlost was van porpoising. Een dag later werd de nieuwe W14 echter door een ander probleem getroffen: een nogal beroerde balans aan de achterzijde. De banden raakten te snel oververhit, waardoor de auto bij het uitaccelereren nogal gleed. Mercedes-teambaas Toto Wolff uitte dan ook meteen zijn zorgen. Na de slotdag was het Duitse merk optimistischer. De balans van de W14 leek een stuk beter, bevestigde ook head of trackside engineering Andrew Shovlin. Kravitz blijft voorzichtig: "Ik ga terughoudend zijn door te zeggen dat Aston Martin momenteel het derde team is en Mercedes vierde. We moeten in de komende dagen een grote stap van Mercedes gaan zien, willen ze weer op derde plek komen."

Video: Hamilton worstelt met de W14 op de slotdag van de F1-test