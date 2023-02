Lewis Hamilton hervatte vrijdagochtend het testwerk in Bahrein en rondde het Bahrain International Circuit 72 keer, een prima aantal. Dat het Formule 1-team niet bezig was met snelheid, bleek wel uit de achtste tijd (1.33.954) op de C3-band. Het viel op dat de W14 aan de achterzijde nogal zenuwachtig was, zo bevestigt ook teambaas Toto Wolff bij F1 TV. "De auto was niet in balans. Je ziet het ook wel aan de bandensporen bij het accelereren. Door de hitte is het ook niet gelukt om een fijne afstelling te vinden, maar dit hoort allemaal bij het leerproces." De chef maakt zich lichtelijk zorgen. "Dat wel. De coureur zorgt hier namelijk niet voor, het komt doordat de auto te weinig grip heeft aan de achterkant."

Max Verstappen besloot donderdag de openingsdag met de snelste tijd, terwijl Carlos Sainz namens Ferrari vrijdagochtend de rapste was. Dat is natuurlijk ook Wolff niet ontgaan. "Ze zijn snel, maar dat mag geen verrassing heten", zegt hij daarover. Wel vindt hij het lastig om in te schatten of het gat naar beide formaties groter is geworden. "In deze fase is dat lastig te beoordelen. Iedereen speelt met de hoeveelheid brandstof en verstoppertje met de motoren. Je kan er niet echt iets over zeggen." Wolff geeft eerlijk toe dat Mercedes ook het achterste van de tong nog niet laat zien. "Wij spelen ook wel verstoppertje. Je moet daar deze drie dagen mee wachten. De namiddag is wel representatiever voor de omstandigheden in Bahrein, helemaal wanneer de zachte band een rol gaat spelen."

Twaalf maanden terug liep Mercedes met de W13 tegen behoorlijk wat problemen aan. De teambaas bevestigt nogmaals dat porpoising in principe verleden tijd is, maar dat het doel gelijk blijft. "Het was mentaal onwijs lastig om met zo'n auto te beginnen. Hopelijk gaat het dit jaar beter. Daar komt ook spanning bij kijken, maar aan het einde van de rit willen we het gewoon voor elkaar hebben."