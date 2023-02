In aanloop naar de wintertest van de Formule 1 in Bahrein brak Lance Stroll zijn pols bij een val van de racefiets. Hij is onder het mes gegaan om het herstel van de breuk te bevorderen, maar desondanks moest hij de driedaagse testsessie op het Bahrain International Circuit aan zich voorbij laten gaan. Zijn plaats werd aldaar ingenomen door reservecoureur Felipe Drugovich, die in totaal één hele dag in de AMR23 mocht testen. Over de rijdersbezetting tijdens de GP van Bahrein van volgende week deed Aston Martin echter nog geen uitspraken, omdat men de hoop vestigt op een spoedig herstel van Stroll.

Zondag heeft Aston Martin wel iets naar buiten gebracht over de invulling van het plekje naast Fernando Alonso tijdens de openingsrace van 2023. Het team houdt vooralsnog hoop dat Stroll op tijd hersteld is om van start te gaan, maar inmiddels heeft het team plan B ook klaar. Drugovich staat op stand-by en mag volgende week zijn F1-debuut maken als blijkt dat de Canadees toch niet in staat is om te racen. "Afhankelijk van het herstel van zijn blessure blijft Lance de kans krijgen om te racen. Mocht blijken dat hij niet fit genoeg is om deel te nemen, dan rijdt Felipe naast Fernando in de AMR23", zo meldt Aston Martin in een statement op social media.

Donderdag en zaterdag heeft Drugovich in ieder geval alvast wat ervaring opgedaan in de nieuwe AMR23 van Aston Martin. Op beide dagen nam de Formule 2-kampioen van 2022 de ochtendsessie voor zijn rekening, waarbij hij in totaal 117 ronden reed. Op de laatste ochtend klokte Drugovich een 1.32.075 als snelste rondetijd, waarmee hij op de gecombineerde ranglijst de twaalfde positie inneemt. Als de Braziliaan daadwerkelijk zijn debuut mag maken in Bahrein, dan staan er maar liefst vier nieuwkomers op de grid bij de eerste race van het jaar. Met Oscar Piastri en Logan Sargeant zijn er in ieder geval twee rijders die hun eerste F1-race gaan afwerken, terwijl Nyck de Vries voor zijn eerste race als fulltime F1-coureur staat.

Geen sensationele terugkeer Vettel in Bahrein

Tijdens de wintertest gingen er de nodige geruchten over de invulling van het plekje als Stroll niet fit zou blijken. Natuurlijk kwamen de namen van reservecoureurs Drugovich en Stoffel Vandoorne voorbij, maar ook de naam van de gepensioneerde viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel kwam voorbij. Aston-teambaas Mike Krack ging na een vraag van Motorsport.com in op de kansen op een verrassende invalbeurt van de Duitser. "Ik heb enkele telefoongesprekken gevoerd met Sebastian, maar dat gebeurde vorig jaar ook en dat blijft in de toekomst ook gebeuren", erkende hij, al wilde hij niet onthullen of Vettel het zelf ziet zitten. "Laten we ook niet vergeten dat hij een heel doordacht plan had voor zijn pensioen. Dat vind ik ook iets wat we moeten respecteren."

Video: Drugovich valt al na acht minuten testen stil